Otto Konrad zieht ins „Forsthaus Rampensau“ ein

Von den drei bisherigen, erfolgreichen Staffeln hatte Konrad vorher nur rund eine halbe Stunde gesehen, auch nach der Zusage waren die Zweifel groß. „Was sagt mein näheres Umfeld dazu? Passt das Format überhaupt zu mir? Wie werden mich die Menschen dort wahrnehmen? Plötzlich stellten sich mir all diese Fragen. Beruflich bin ich überzeugt, dass unsere Kunden diesen Ausflug in eine andere Welt durchaus als unterhaltsam sehen werden.“ Holzmann, eine treue Seherin diverser Trash-Formate im Privat-TV, beruhigte ihren guten Freund, der sich nicht ganz im Klaren war, wie er sich präsentieren solle. „Ich habe den Verantwortlichen der Sendung gleich gesagt, dass sie mit mir keine große Freude haben werden, weil ich nicht viel trinke und mich extrem zurückhalten werde. Sie wollten mich trotzdem unbedingt dabeihaben.“ Im Nachhinein ist er glücklich ob seiner Zusage. „Es war eine schöne Erfahrung in einer für mich ganz neuen Welt. Ich bin heute 60 und ganz woanders daheim als die Social-Media-Influencer. Eine Doku auf ,National Geographic‘ sagt mir eher zu.“