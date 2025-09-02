ATV-Gesicht Elizabeth ist im „Forsthaus Rampensau“

Nachdem Otto Konrad und Bianca Holzmann präsentiert ATV die zweite Paarung für die vierte Staffel von „Forsthaus Rampensau“ – die beiden aus „Bauer sucht Frau“ bekannten Elizabeth und Vanessa kämpfen um den Erfolg auf einer Kärntner Almhütte. Die Grazer Immobilienmaklerin Elizabeth gibt uns erste Einblicke.
Von der Schauspieler- und Musikermetropole Los Angeles aus die Ruhe im ruralen Österreich zu finden – das war das große Ziel der Grazerin Elizabeth, die bei der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“ auf ATV gleich bei zwei Kandidaten vorstellig wurde. „Leider hat es mit den Bauern nicht geklappt“, erzählt sie der „Krone“ im Interview, „aber die Suche nach der Liebe ist ernst gemeint.“
Gemeinsam mit „BsF“-Staffelkollegin Vanessa zieht sie ab 16. Oktober ins „Forsthaus Rampensau“ (ATV und JOYN) ein. Eine spannende, neue Herausforderung für die Immobilienmaklerin. „Auf einer Almhütte in einer schönen Landschaft, das klingt nach einer coolen Erfahrung. Man lebt nur einmal – warum sollte ich das nicht probieren?“ Ältere Folgen hätten sie beinahe abgeschreckt. „Da ging es teilweise wirklich wild zu unter den Teilnehmern. Aber ich kann versichern, wir alle in dieser Staffel sind eine coole Gruppe.“
