ATV-Gesicht Elizabeth ist im „Forsthaus Rampensau“

Gemeinsam mit „BsF“-Staffelkollegin Vanessa zieht sie ab 16. Oktober ins „Forsthaus Rampensau“ (ATV und JOYN) ein. Eine spannende, neue Herausforderung für die Immobilienmaklerin. „Auf einer Almhütte in einer schönen Landschaft, das klingt nach einer coolen Erfahrung. Man lebt nur einmal – warum sollte ich das nicht probieren?“ Ältere Folgen hätten sie beinahe abgeschreckt. „Da ging es teilweise wirklich wild zu unter den Teilnehmern. Aber ich kann versichern, wir alle in dieser Staffel sind eine coole Gruppe.“