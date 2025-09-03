Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forscher klären auf

Wirken sich Mondphasen auf Geburten aus?

Wissenschaft
03.09.2025 14:26
Die verbreitete Meinung lautet: Bei Vollmond kommen mehr Kinder zur Welt. Dieser Glaube ist ...
Die verbreitete Meinung lautet: Bei Vollmond kommen mehr Kinder zur Welt. Dieser Glaube ist uralt – er taucht in Volksweisheiten, Erzählungen und in esoterischen Ratgebern auf.(Bild: Leiftryn - stock.adobe.com)

Innsbrucker und Wiener Forscher haben anhand von Daten von fast 500.000 Geburten untersucht, ob sich Mondphasen auf die Häufigkeit und Art von Entbindungen auswirken.

0 Kommentare

Ob gerade Neu-, Voll- oder Halbmond herrscht, auf Geburten hat das – entgegen mancher Meinung – de facto keinen Einfluss. Die Mondphase scheint jedoch einen kleinen Effekt auf die Länge der Wehen in der Nacht zu haben.

Der Hintergrund, so die Autoren in der Zeitschrift „Birth“:

  • Vor allem bei Melatonin ist gezeigt worden, dass die Konzentrationen dieses Hormons zum Beispiel bei Vollmond während der Nacht deutlich geringer gebildet werden als in einer anderen Mondphase.
  • Im Zuge des Geburtsvorganges dürfte es auch die Kontraktilität der Gebärmutter erhöhen.
  • Hypothetisch könnten hormonelle Einflüsse unter Einfluss von Mondphasen eine Wirkung haben.

Schwankungen im kleinen Promillebereich
Der jeweilige Anteil der Geburten unterschied sich nach den Mondphasen nicht. „Von den 462.947 (...) Geburten fanden 242.518 (52,4 Prozent) tagsüber und 220.429 (47,6 Prozent) nachts statt. Genauer gesagt zeigten 8137 (3,4 Prozent) Fälle eine Tagesgeburt bei Neumond, 8089 (3,3 Prozent) eine Tagesgeburt bei Vollmond und 226.292 (93,3 Prozent) eine Tagesgeburt während anderer Mondphasen.

Von den nächtlichen Geburten fanden 7616 (3,5 Prozent) bei Neumond, 7560 (3,4 Prozent) bei Vollmond und 205.254 (93,1 Prozent) während anderer Mondphasen statt“, so die Forscher.

Die wissenschaftliche Arbeit stützte sich auf Daten von 462.947 Entbindungen an allen 82 ...
Die wissenschaftliche Arbeit stützte sich auf Daten von 462.947 Entbindungen an allen 82 geburtshilflichen Krankenhausabteilungen Österreichs über einen Zeitraum von acht Jahren hinweg.(Bild: stock.adobe.com – www.nataliabostan.com)

Auch bei den Babys zeigten sich keine Unterschiede: „Insgesamt kam es bei 45.614 (18,8 Prozent) Geburten am Tag zu einem kurzfristig ungünstigen Zustand des Neugeborenen, davon 1590 (3,5 Prozent) bei Neumond, 1546 (3,4 Prozent) bei Vollmond und 42.478 (93,1 Prozent) in anderen Mondphasen.

Bei 41.927 (19 Prozent) der Geburten in der Nacht gab es kurzfristig einen ungünstigen Zustand des Neugeborenen, davon 1408 (3,4 Prozent) bei Neumond, 1435 (3,4 Prozent) bei Vollmond und 39.084 (93,2 Prozent) in anderen Mondphasen.“

Lesen Sie auch:
Vor allem Frauen fürchten nach einer Geburt um Finanzen und Karriere.
Krone Plus Logo
Allzeit-Tiefstand
Warum immer mehr Paare auf Kinder verzichten
26.03.2025
Immer weniger Babys
Zahl der Geburten sank auch im Vorjahr
26.02.2025

Wehen durchschnittlich fünf bis sechs Stunden
Allein bei der maximalen Gesamtdauer der Wehen war eine Tendenz zu einer statistisch signifikanten Verlängerung in der Nacht außerhalb von Voll- und Neumond erkennbar. Die mittlere Dauer der Wehen betrug tagsüber sechs Stunden, in der Nacht fünf Stunden. Diese Mittelwerte waren in beiden Kategorien für alle Mondphasen gleich.

Tipp: HIER finden Sie den krone.at-Mondkalender

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.545 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
162.734 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
137.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2573 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1247 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1243 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Wissenschaft
Forscher klären auf
Wirken sich Mondphasen auf Geburten aus?
Anzahl nimmt stark zu
„Neophyten“ schaden Gesundheit und Artenvielfalt
Selten in Österreich
In der Nacht könnten Polarlichter zu sehen sein
Politische Extreme
Egal ob links oder rechts: Gehirn tickt ähnlich
Astro-Highlight
Totale Mondfinsternis über Österreich zu sehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf