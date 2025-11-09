Rayo Vallecano gegen Real, LIVE ab 15.15 Uhr

Am 12. Spieltag in der spanischen La Liga empfängt Rayo Vallecano Tabellenführer Real Madrid. Wie gut haben sich die „Königlichen“ von ihrer Champions-League-Pleite gegen Liverpool erholt? Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
In der Liga läuft es für Real nach Plan. Der Clasico-Sieg hat den „Königlichen“ nicht nur Prestige gebracht, sondern auch einen komfortablen Abstand zum FC Barcelona.
Allerdings läuft auch in Madrid nicht alles nach Plan. Die 0:1-Pleite gegen Liverpool in der Champions-League ist dabei nur eine Randnotiz. Vielmehr beschäftigt Trainer Xabi Alonso derzeit Unruhe im eigenen Team.
Die Causa Vinicius
Diese geht vor allem von Vinicius Junior aus. Nach seinem Eklat im Clasico und einem Artikel, in dem eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Teams Kritik an Trainer Alonso übt, hat man bei Real offenbar entschieden, sich vom Brasilianer zu trennen.
Allerdings dürfte das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen sein. Auf dem Rasen muss die Mannschaft heute jedenfalls zeigen, dass man sich von dieser Causa sportlich nicht verunsichern lässt.
