Ankunft im Diva-Style

Kim Kardashian versext im Guckloch-Kleid Venedig

Society International
28.08.2025 13:52
Kim Kardashian sorgte bei ihrer Ankunft in Venedig für Aufsehen.
Kim Kardashian sorgte bei ihrer Ankunft in Venedig für Aufsehen.

Die Hollywoodstars können sich in den nächsten Tagen wohl warm anziehen, denn Kim Kardashian ist am Donnerstag in Venedig gelandet. Und ihr erster Look verspricht schon mal, dass aufregende Momente folgen werden ...

0 Kommentare

Die Königin der aufreizenden Looks schlüpfte vor der Ankunft in der „Serenissima“ schon mal in ein glamouröses Diven-Outfit mit „Guckloch“, bei dem die Paparazzi natürlich umgehend auf den Auslöser drückten.

Auftritt am Red Carpet?
Zum schwarzen Dress mit Wickel-Dekolleté und nacktem Rücken kombinierte die 44-Jährige schwarze Sonnenbrillen für den Inkognito-Look sowie schwarze High Heels.

Kim Kardashian trug bei ihrer Ankunft ein Guckloch-Kleid und schwarze Sonnenbrillen.
Kim Kardashian trug bei ihrer Ankunft ein Guckloch-Kleid und schwarze Sonnenbrillen.

Mit dem Bootstaxi ging es für die Reality-TV-Darstellerin schließlich vom Flughafen in Richtung Luxushotel in der Lagune. Ob Kardashian auch am Red Carpet der Filmfestspiele glänzen wird, ist bislang allerdings nicht bekannt.

North bekommt eigenes Bootstaxi
Kim Kardashian landete allerdings nicht allein in Venedig, wie weitere Fotos vom Flughafen zeigen. Auch Töchterchen North West flatterte am Donnerstagnachmittag in der Lagunenstadt ein.

North West teilte sich mit einer Freundin ihr Bootstaxi. Ob dieser Look auch wieder für wilde ...
North West teilte sich mit einer Freundin ihr Bootstaxi. Ob dieser Look auch wieder für wilde Diskussionen sorgen wird?

Die 12-Jährige, die zuletzt mit ihren Looks immer wieder für Aufsehen gesorgt hatte, trug Plateau-Stiefel zum grauen Falten-Mini-Rock und bestieg ihr eigenes Bootstaxi – ein kleiner Luxus, den sich die Promi-Tochter ganz locker leisten kann!

Was lässt Kim Kardashian sich da spritzen? Ihre Fans rätseln, genau wie über die Pflaster auf ...
Fans geschockt!
Kim Kardashian: Bizarre Beauty-Spritze in Korea
22.08.2025

Das berühmte Mama-Tochter-Duo besuchte vor dem Abstecher nach Venedig auch schon Rom. Im Juni war Kim Kardashian zudem bei der Mega-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in der „Serenissima“ zu Gast. 

