Kim Kardashian versext im Guckloch-Kleid Venedig

Die Hollywoodstars können sich in den nächsten Tagen wohl warm anziehen, denn Kim Kardashian ist am Donnerstag in Venedig gelandet. Und ihr erster Look verspricht schon mal, dass aufregende Momente folgen werden ...
Die Königin der aufreizenden Looks schlüpfte vor der Ankunft in der „Serenissima“ schon mal in ein glamouröses Diven-Outfit mit „Guckloch“, bei dem die Paparazzi natürlich umgehend auf den Auslöser drückten.
Auftritt am Red Carpet?
Zum schwarzen Dress mit Wickel-Dekolleté und nacktem Rücken kombinierte die 44-Jährige schwarze Sonnenbrillen für den Inkognito-Look sowie schwarze High Heels.
Mit dem Bootstaxi ging es für die Reality-TV-Darstellerin schließlich vom Flughafen in Richtung Luxushotel in der Lagune. Ob Kardashian auch am Red Carpet der Filmfestspiele glänzen wird, ist bislang allerdings nicht bekannt.
North bekommt eigenes Bootstaxi
Kim Kardashian landete allerdings nicht allein in Venedig, wie weitere Fotos vom Flughafen zeigen. Auch Töchterchen North West flatterte am Donnerstagnachmittag in der Lagunenstadt ein.
Die 12-Jährige, die zuletzt mit ihren Looks immer wieder für Aufsehen gesorgt hatte, trug Plateau-Stiefel zum grauen Falten-Mini-Rock und bestieg ihr eigenes Bootstaxi – ein kleiner Luxus, den sich die Promi-Tochter ganz locker leisten kann!
Das berühmte Mama-Tochter-Duo besuchte vor dem Abstecher nach Venedig auch schon Rom. Im Juni war Kim Kardashian zudem bei der Mega-Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos in der „Serenissima“ zu Gast.
