„Maxton Hall“-Star klügster Hottie Deutschlands?

Hardung: Wer A sagt, will auch B sagen

Trotz Doppelbelastung wehrt sich Hardung gegen ein Entweder-Oder: „Mein Leben lang haben mir Leute gesagt, du musst dich jetzt entscheiden für A oder B. Aber ich weigere mich bis heute“, erklärt er entschlossen. Häufig gehe er tagsüber zur Uni oder in die Klinik, drehen könne er dann nachts oder an den Wochenenden. „Ich bin in den 20ern, da kann man auch noch Nachtschichten einlegen.“ Doch einfacher wird das sicher nicht. Schließlich hat seine Karriere im vergangenen Jahr durch den weltweiten Erfolg der Prime-Serie „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ einen ordentlichen Schub bekommen.