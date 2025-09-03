Vorteilswelt
Einschläferung drohte:

19 Hunde vor Tod gerettet! Hype um Football-Profi

US-Sport
03.09.2025 14:41
NFL-Profi Khalil Shakir hat erneut sein großes Herz für Tiere unter Beweis gestellt.
NFL-Profi Khalil Shakir hat erneut sein großes Herz für Tiere unter Beweis gestellt.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ELSA)

NFL-Profi Khalil Shakir hat mit einer tierischen Rettungsaktion für Aufsehen gesorgt. Der Wide Receiver der Buffalo Bills hat nämlich 19 Hunde vor dem sicheren Tod bewahrt. Die Fotos und Videos der Aktion lösten Begeisterung aus. 

Dramatische Szenen spielten sich zuletzt im Tierheim von Clarke County ab. Da sich die Einrichtung mit Platzmangel und einer zu großen Anzahl von abgegebenen Tieren konfrontiert sieht, traf man eine bittere Entscheidung: Einige Hunde sollten eingeschläfert werden!

Zögerten keine Sekunde
Als Shakir und seine Frau Sayler davon erfahren haben, zögerten sie keine Sekunde. Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Nickel City Canine Rescue schritt man zur Tat. Man holte 19 Hunde ab und übergab sie der Obhut der Organisation, die sich nun intensiv um ein neues Zuhause für die Tiere kümmert. Auch hier wird der NFL-Profi mithelfen.

Die Aufnahmen der Rettungsaktion verbreiteten sich schnell und sorgten für Begeisterung. Bereits einen Tag zuvor hatte Shakir Nickel City Canine Rescue dabei geholfen, für 18 Hunde ein neues Zuhause zu finden. Auch seine eigene Hündin Missy wurde vor einem Jahr auf dieselbe Art vor dem Tod gerettet. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Buffalo Bills
HypeRettungsaktion
