19 Hunde vor Tod gerettet! Hype um Football-Profi

Zögerten keine Sekunde

Als Shakir und seine Frau Sayler davon erfahren haben, zögerten sie keine Sekunde. Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Nickel City Canine Rescue schritt man zur Tat. Man holte 19 Hunde ab und übergab sie der Obhut der Organisation, die sich nun intensiv um ein neues Zuhause für die Tiere kümmert. Auch hier wird der NFL-Profi mithelfen.