Laufend im Einsatz für die Kinderkrebshilfe

Anlässlich des Internationalen Kinderkrebsmonats findet am 13. September in der Wiener Krieau der HOPE RUN 2025 statt. Damit will man auf die Situation von Kindern und Familien aufmerksam machen, die von einer Erkrankung betroffen sind.
Die Trabrennbahn Krieau verwandelt sich am 13. September zur Laufstrecke für den guten Zweck. Mit dem HOPE RUN will die Kinderkrebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland auf die Situation betroffener Familien aufmerksam machen, die täglich mit den Folgen der Erkrankung zu kämpfen haben.
Jede gelaufene Runde bringt dabei einen Euro für den guten Zweck – gesponsert von Partnerunternehmen. Mitmachen kann dabei – bei Einsatz von 35 Euro Startgeld (Kinder bis 12 kostenlos) – jeder.
„Solidarität sichtbar machen“
„Wir erleben einen kontinuierlichen Abwärtstrend bei den Spenden. Umso wichtiger sind Veranstaltungen wie der HOPE RUN, die Solidarität sichtbar machen und Unterstützung ermöglichen“, betont Rene Mulle, Obmann der Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Bgld.
Mehrere bekannte Influencer – etwa aus dem Bereich Sport und Fitness – haben ebenfalls ihre Teilnahme angekündigt. Damit soll der Kampf gegen Krebs neue Unterstützung erfahren.
