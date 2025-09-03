„Lilli kann für einen echten Hype sorgen“

Große Vorfreude auf die Alpstar Ladies Open Vienna. Beim W75-Turnier auf der Anlage des UTC La Ville ist am Mittwoch Österreicherinnen-Tag. Sehr zur Freude von Veranstalter Raimund Stefanits, der vor allem auf die Auftritte von Sinja Kraus und Lilli Tagger gespannt ist.
Erstmals eine aufgebaute Tribüne für 200 Fans. Ein rund 30-köpfiges Team von Platzwarten bis Chauffeuren. Und das Finale wird am Sonntag live im ORF übertragen... Veranstalter Raimund Stefanits „pushte“ die W75 Alpstar Ladies Open Vienna beim UTC La Ville. „Nach Amstettens Super-Erfolg, Gott sei Dank für Österreichs Tennis, liegt die Latte nun höher. Auch bei uns geht’s schon sehr in das Professionelle.“
Abgesehen von Julia Grabher, zum Unmut von Stefanits beim 125er in Montreux (Sz), schlagen Mittwoch Nachmittag zwei der drei bekanntesten ÖTV-Damen im Hauptbewerb des ITF-Events in Alterlaa auf. Lokalmatadorin Sinja Kraus, als Nummer zwei gesetzt, und Lilli Tagger. Österreichs größte Zukunftshoffnung, die sich im Amstetten-Finale (ebenso 75er) Kraus mit 2:6, 4:6 beugen musste, startet gegen die Slowenin Dalila Jakupovic, im WTA-Ranking einst 69., nun 310. „Ich freue mich sehr, hier zu spielen. Heimturniere sind immer etwas Spezielles.“
Das Interesse an Tagger, die ja die Junioren-French-Open gewann, bringt selbst Organisator-Routinier Stefanits ins Staunen: „Unglaublich. Diese Aufmerksamkeit ist gewaltig. Lilli kann für einen Hype sorgen – auch hier bei uns. Deswegen haben wir mit der Extra-Tribüne erstmals für insgesamt 400 Fans Platz.“ Die 17-Jährige war schon 2023 im La Ville zu Gast, schied beim damaligen W60-Turnier in der Quali aus. „Aber Lilli hat schon da vielversprechend gespielt. Sie hat sich toll entwickelt, tritt stark auf und ist eine Persönlichkeit geworden“, vernahm’s Stefanits, als er das Tennis-Juwel selbst vom Flughafen abholte.
Übrigens gäbe es erst im Halbfinale ein erneutes Duell mit Kraus, die als einzige der fünf Österreicherinnen im Hauptbewerb keine Wild Card brauchte. Alle sechs rot-weiß-roten Quali-Starterinnen schieden aus. Stefanits hofft, dass die 19. Auflage im La Ville wieder ein Erfolg wird. „Wir bieten mit Kabarett-Padel-Turnier, Galaabend etc. ein breites Programm und wünschen uns natürlich, dass die Österreicherinnen um Sinja und Lilli weit kommen.“
