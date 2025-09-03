„Lilli kann für einen echten Hype sorgen“

Das Interesse an Tagger, die ja die Junioren-French-Open gewann, bringt selbst Organisator-Routinier Stefanits ins Staunen: „Unglaublich. Diese Aufmerksamkeit ist gewaltig. Lilli kann für einen Hype sorgen – auch hier bei uns. Deswegen haben wir mit der Extra-Tribüne erstmals für insgesamt 400 Fans Platz.“ Die 17-Jährige war schon 2023 im La Ville zu Gast, schied beim damaligen W60-Turnier in der Quali aus. „Aber Lilli hat schon da vielversprechend gespielt. Sie hat sich toll entwickelt, tritt stark auf und ist eine Persönlichkeit geworden“, vernahm’s Stefanits, als er das Tennis-Juwel selbst vom Flughafen abholte.