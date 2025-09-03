Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alle Augen auf Tagger

„Lilli kann für einen echten Hype sorgen“

Sport
03.09.2025 12:10
Lilli Tagger (re.) und Sinja Kraus, hier nach dem Amstetten-Finale.
Lilli Tagger (re.) und Sinja Kraus, hier nach dem Amstetten-Finale.(Bild: GEPA)

Große Vorfreude auf die Alpstar Ladies Open Vienna. Beim W75-Turnier auf der Anlage des UTC La Ville ist am Mittwoch Österreicherinnen-Tag. Sehr zur Freude von Veranstalter Raimund Stefanits, der vor allem auf die Auftritte von Sinja Kraus und Lilli Tagger gespannt ist.

0 Kommentare

Erstmals eine aufgebaute Tribüne für 200 Fans. Ein rund 30-köpfiges Team von Platzwarten bis Chauffeuren. Und das Finale wird am Sonntag live im ORF übertragen... Veranstalter Raimund Stefanits „pushte“ die W75 Alpstar Ladies Open Vienna beim UTC La Ville. „Nach Amstettens Super-Erfolg, Gott sei Dank für Österreichs Tennis, liegt die Latte nun höher. Auch bei uns geht’s schon sehr in das Professionelle.“

Der UTC La Ville mit der Extra-Tribüne im Vordergrund.
Der UTC La Ville mit der Extra-Tribüne im Vordergrund.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Abgesehen von Julia Grabher, zum Unmut von Stefanits beim 125er in Montreux (Sz), schlagen Mittwoch Nachmittag zwei der drei bekanntesten ÖTV-Damen im Hauptbewerb des ITF-Events in Alterlaa auf. Lokalmatadorin Sinja Kraus, als Nummer zwei gesetzt, und Lilli Tagger. Österreichs größte Zukunftshoffnung, die sich im Amstetten-Finale (ebenso 75er) Kraus mit 2:6, 4:6 beugen musste, startet gegen die Slowenin Dalila Jakupovic, im WTA-Ranking einst 69., nun 310. „Ich freue mich sehr, hier zu spielen. Heimturniere sind immer etwas Spezielles.“

Veranstalter Raimund Stefanits.
Veranstalter Raimund Stefanits.(Bild: Privat)

Das Interesse an Tagger, die ja die Junioren-French-Open gewann, bringt selbst Organisator-Routinier Stefanits ins Staunen: „Unglaublich. Diese Aufmerksamkeit ist gewaltig. Lilli kann für einen Hype sorgen – auch hier bei uns. Deswegen haben wir mit der Extra-Tribüne erstmals für insgesamt 400 Fans Platz.“ Die 17-Jährige war schon 2023 im La Ville zu Gast, schied beim damaligen W60-Turnier in der Quali aus. „Aber Lilli hat schon da vielversprechend gespielt. Sie hat sich toll entwickelt, tritt stark auf und ist eine Persönlichkeit geworden“, vernahm’s Stefanits, als er das Tennis-Juwel selbst vom Flughafen abholte.

Im Vorjahr war das Kabarett-Padel-Turnier ein voller Erfolg.
Im Vorjahr war das Kabarett-Padel-Turnier ein voller Erfolg.(Bild: UTC La Ville/Hilde Kutschera)

Übrigens gäbe es erst im Halbfinale ein erneutes Duell mit Kraus, die als einzige der fünf Österreicherinnen im Hauptbewerb keine Wild Card brauchte. Alle sechs rot-weiß-roten Quali-Starterinnen schieden aus. Stefanits hofft, dass die 19. Auflage im La Ville wieder ein Erfolg wird. „Wir bieten mit Kabarett-Padel-Turnier, Galaabend etc. ein breites Programm und wünschen uns natürlich, dass die Österreicherinnen um Sinja und Lilli weit kommen.“

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.226 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
159.930 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
130.637 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1236 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1219 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Mehr Sport
Alle Augen auf Tagger
„Lilli kann für einen echten Hype sorgen“
Transfer-News
Rapid verleiht Oswald innerhalb der Bundesliga
IM METROPOL
Maccabi „lädt“ ein: Wuchteln für guten Zweck
Nach Malone-Abgang
Wiener Austria sucht den violetten Goalgetter
Ersatz für Böving
Fix! Sturm Graz krallt sich Stürmer der Austria

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf