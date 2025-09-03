TV-Starlet im Urlaub mit Golf-Buggy verunglückt

So hatte sie sich ihre Auszeit in der Sonne sicher nicht vorgestellt: TV-Star Bianca Gascoigne, Tochter des berühmten britischen Fußballers Paul Gascoigne, landete im Krankenhaus, nachdem ein Golf-Buggy-Trip in der Türkei zum Horror-Crash wurde. Ergebnis: Knöchel gebrochen, Not-OP, Gips statt Glamour!
Auf Instagram teilte die 38-Jährige jetzt selbst die dramatischen Bilder. Zwischen Röntgenaufnahmen, Stichen und dickem Verband zeigt sich die in Großbritannien bekannte Reality-Darstellerin dennoch perfekt gestylt. Im winzigen schwarzen Bikini posierte die Mutter einer Tochter vor ihrem Krankenbett mit Gipsfuß, Infusionsschlauch und Gehhilfe.
Mit Galgenhumor schrieb sie dazu: „Golf-Buggy: 1, Knöchel: 0. Nicht ganz die Art von ,Break‘ (heißt auf Deutsch sowohl brechen als auch Pause), die ich mir dieses Jahr erhofft hatte.“
Und fügte erleichtert hinzu: „Zum Glück war es nicht schlimmer. Ich bin dankbar für die schönen Urlaubs-Erinnerungen – und für mein Support-Team zu Hause. Das werde ich brauchen!“
Bianca Gascoigne ist in Großbritannien sehr populär: In den Nullerjahren zierte sie die Cover von „Nuts“, „Loaded“ und „Zoo Weekly“, 2006 gewann sie sogar „Love Island“ mit Calum Best. Danach folgten unzählige Reality-Auftritte – vom „Promi Big Brother“ bis zur italienischen Tanzshow „Ballando con le stelle“, wo sie 2021 den zweiten Platz belegte.
2024 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie dem Fernsehsender Skynews berichtete, sie sei von Mohamed Al-Fayed sexuell missbraucht worden, als sie als Teenager im Nobel-Kaufhaus Harrods gearbeitet hat.
