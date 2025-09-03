Vorteilswelt
Im Bikini im Spital

TV-Starlet im Urlaub mit Golf-Buggy verunglückt

Society International
03.09.2025 14:21
Bianca Gascoigne meldet sich mit Bikini-Foto aus dem Krankenhaus.
Bianca Gascoigne meldet sich mit Bikini-Foto aus dem Krankenhaus.(Bild: www.instagram.com/biancagascoigne1)

So hatte sie sich ihre Auszeit in der Sonne sicher nicht vorgestellt: TV-Star Bianca Gascoigne, Tochter des berühmten britischen Fußballers Paul Gascoigne, landete im Krankenhaus, nachdem ein Golf-Buggy-Trip in der Türkei zum Horror-Crash wurde. Ergebnis: Knöchel gebrochen, Not-OP, Gips statt Glamour!

Auf Instagram teilte die 38-Jährige jetzt selbst die dramatischen Bilder. Zwischen Röntgenaufnahmen, Stichen und dickem Verband zeigt sich die in Großbritannien bekannte Reality-Darstellerin dennoch perfekt gestylt. Im winzigen schwarzen Bikini posierte die Mutter einer Tochter vor ihrem Krankenbett mit Gipsfuß, Infusionsschlauch und Gehhilfe. 

Mit Galgenhumor schrieb sie dazu: „Golf-Buggy: 1, Knöchel: 0. Nicht ganz die Art von ,Break‘ (heißt auf Deutsch sowohl brechen als auch Pause), die ich mir dieses Jahr erhofft hatte.“

Und fügte erleichtert hinzu: „Zum Glück war es nicht schlimmer. Ich bin dankbar für die schönen Urlaubs-Erinnerungen – und für mein Support-Team zu Hause. Das werde ich brauchen!“

Bianca Gascoigne ist in Großbritannien sehr populär: In den Nullerjahren zierte sie die Cover von „Nuts“, „Loaded“ und „Zoo Weekly“, 2006 gewann sie sogar „Love Island“ mit Calum Best. Danach folgten unzählige Reality-Auftritte – vom „Promi Big Brother“ bis zur italienischen Tanzshow „Ballando con le stelle“, wo sie 2021 den zweiten Platz belegte.

Lesen Sie auch:
Bianca Gascoigne tanzte unter anderem bei den italienischen „Dancing Stars“, „Ballando con le ...
Briten geschockt!
Gascoigne-Tochter von Al-Fayed sexuell missbraucht
22.10.2024

2024 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie dem Fernsehsender Skynews berichtete, sie sei von Mohamed Al-Fayed sexuell missbraucht worden, als sie als Teenager im Nobel-Kaufhaus Harrods gearbeitet hat.

