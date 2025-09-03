TV-Starlet im Urlaub mit Golf-Buggy verunglückt

Bianca Gascoigne ist in Großbritannien sehr populär: In den Nullerjahren zierte sie die Cover von „Nuts“, „Loaded“ und „Zoo Weekly“, 2006 gewann sie sogar „Love Island“ mit Calum Best. Danach folgten unzählige Reality-Auftritte – vom „Promi Big Brother“ bis zur italienischen Tanzshow „Ballando con le stelle“, wo sie 2021 den zweiten Platz belegte.