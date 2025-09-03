Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Causa nicht erledigt

Wirtschaftsbund: WKStA beruft gegen Strafhöhen

Vorarlberg
03.09.2025 14:47
Für den Vorarlberger Wirtschaftsbund ist die Korruptionsaffäre noch nicht abgeschlossen.
Für den Vorarlberger Wirtschaftsbund ist die Korruptionsaffäre noch nicht abgeschlossen.(Bild: APA/STIPLOVSEK DIETMAR)

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen die Höhe der in der sogenannten Wirtschaftsbundaffäre verhängten Strafen Berufung eingelegt. Der frühere Vorarlberger Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) und drei Ex-Wirtschaftsbund-Führungskräfte waren im März zu Geldstrafen wegen Vorteilsannahme zur Beeinflussung bzw. Vorteilszuwendung zur Beeinflussung verurteilt worden.

0 Kommentare

Angeklagt waren neben Rüdisser die drei früheren Wirtschaftsbund-Führungskräfte Hans Peter Metzler, Jürgen Kessler und Walter Natter. Die Höhe der verhängten Geldstrafen belief sich auf 27.500 Euro (Rüdisser), 15.000 Euro (Metzler), 13.500 (Kessler) und 10.000 Euro (Natter), jeweils zur Hälfte auf drei Jahre bedingt. Die vier Angeklagten hatten bereits im Gerichtssaal Berufung angemeldet, sie forderten Freisprüche. Die Berufungsverhandlung findet am 22. Oktober in Innsbruck statt.

Auch Wirtschaftsbund forderte Freispruch
Gegen den Wirtschaftsbund selbst wurde im März eine nicht rechtskräftige, auf drei Jahre bedingte Verbandsgeldbuße in Höhe von 4500 Euro verhängt. Auch der Wirtschaftsbund forderte einen Freispruch, die WKStA hat auch in dieser Sache gegen die Strafhöhe berufen.

Rechnungen für Weihnachtsessen bezahlt
Der Vorwurf an die vier Angeklagten hatte sich auf die Bezahlung von Weihnachtsessen für Landesbedienstete in den Jahren 2013, 2015, 2016, 2017 und 2018 sowie ein Essen anlässlich Rüdissers Ausscheiden aus der Politik im Jahr 2019 mit jeweils 30 bis 35 Teilnehmern im Gesamtwert von 12.980 Euro bezogen. Veranstaltet wurden die Weihnachtsessen von Rüdisser, beglichen wurden die Rechnungen vom Wirtschaftsbund. Nach Ansicht der WKStA habe Rüdisser dadurch einen ungebührlichen Vorteil erhalten und „sich in seiner Tätigkeit als Amtsträger beeinflussen“ lassen.

Der Richter betonte in seiner Urteilsbegründung, dass er bei den vier Angeklagten nicht von Absicht ausgehe – weder in Sachen Vorteilsannahme noch bezüglich der Vorteilszuwendung zur Beeinflussung. „Ich glaube nicht, dass Sie irgendetwas falsch gemacht haben“, sagte er damals zu Rüdisser. Darum gehe es aber nicht: Denn durch die Bezahlung von Weihnachtsessen für Rüdisser und seine Mitarbeitenden sei ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen worden, deshalb sei der Straftatbestand erfüllt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 21°
Symbol bedeckt
Bludenz
12° / 23°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
12° / 23°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
12° / 23°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.545 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
162.734 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
137.812 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2573 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1247 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1243 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Vorarlberg
Causa nicht erledigt
Wirtschaftsbund: WKStA beruft gegen Strafhöhen
Wie in alten Zeiten
Wenn das Vieh zurück ins Tal getrieben wird
Transfer-News
Rapid verleiht Oswald innerhalb der Bundesliga
Fragen an Landesrätin
SPÖ fordert Klartext in Sachen Spitalscampus
Kampf um Medaillen
Finaler Showdown wartet im Gisinger Waldstadion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf