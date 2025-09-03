Wirtschaftsbund: WKStA beruft gegen Strafhöhen

Rechnungen für Weihnachtsessen bezahlt

Der Vorwurf an die vier Angeklagten hatte sich auf die Bezahlung von Weihnachtsessen für Landesbedienstete in den Jahren 2013, 2015, 2016, 2017 und 2018 sowie ein Essen anlässlich Rüdissers Ausscheiden aus der Politik im Jahr 2019 mit jeweils 30 bis 35 Teilnehmern im Gesamtwert von 12.980 Euro bezogen. Veranstaltet wurden die Weihnachtsessen von Rüdisser, beglichen wurden die Rechnungen vom Wirtschaftsbund. Nach Ansicht der WKStA habe Rüdisser dadurch einen ungebührlichen Vorteil erhalten und „sich in seiner Tätigkeit als Amtsträger beeinflussen“ lassen.