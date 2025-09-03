Öffi-Preise erhöhen sich: Mit diesem Trick sparen

Für den öffentlichen Verkehr in Wien müssen Fahrgäste ab 1. Jänner 2026 mehr zahlen: Das bisherige 365-Euro-Ticket, das mehr als 13 Jahre lang stabil bei einem Euro pro Tag lag, wird auf 467 Euro erhöht – rund 30 Cent mehr pro Tag. Das jahrelang als Prestigeprojekt der Stadt geltende Ticket blieb trotz erheblicher Teuerung unverändert – bis jetzt. Angesichts einer milliardenschweren Lücke im Wiener Budget sieht sich die Stadt gezwungen, die Preise zu erhöhen.