Ein Torfestival, mit dem alle gut leben können

Lokalmatadorin Jessica Pegula steht im Halbfinale
US Open
Vom Ergebnis her zurecht zum Spiel der Runde gewählt worden ist das Match SV Rasenschach Tainach gegen SC Diex. Mit einem Last-Minute-Treffer gibt es in dieser Begegnung keinen Sieger.
Der neu formierte Klub in Tainach performte 71 Minuten lang mehr als ordentlich, dann kam der Einbruch – verschenkte man eine 4:1 Führung und musste so mit der Punkteteilung leben. Ebenso zufrieden mit dem Punktezuwachs auch die Gäste aus Diex. Mit einer Schlussoffensive konnte die Sollhart-Truppe mittels Strafstoßes in der 92. Minute einen Punkt aus Tainach entführen.
