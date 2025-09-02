Ein Torfestival, mit dem alle gut leben können

Der neu formierte Klub in Tainach performte 71 Minuten lang mehr als ordentlich, dann kam der Einbruch – verschenkte man eine 4:1 Führung und musste so mit der Punkteteilung leben. Ebenso zufrieden mit dem Punktezuwachs auch die Gäste aus Diex. Mit einer Schlussoffensive konnte die Sollhart-Truppe mittels Strafstoßes in der 92. Minute einen Punkt aus Tainach entführen.