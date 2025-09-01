Schulstart in Wien: Zwischen Lächeln und Lücken

„Immer spannende Geschichte“

„Erster Schultag ist immer eine ganz, ganz spannende Geschichte“, so Fuchs. Hier in der vierten Klasse überwiegt vor allem die Freude über das Wiedersehen mit Freunden nach den Ferien. Herausfordernd sind die ersten Tage auch für die Lehrer. „Die Kinder müssen erst wieder ankommen, es geht um Struktur und Disziplin, nicht um den Stoff“, so Lehrerin Brigitte Seibt. Gerade die ersten Tage seien entscheidend, um eine Klasse nach der langen Pause wieder einzufangen. Für Seibt und ihren Kollegen Julian Schusterreiter ist es Berufung, Kindern Wissen zu vermitteln – auch wenn die Umstände mitunter schwierig sind. „Am Ende zählt das Gefühl, dass dieser Beruf Sinn stiftet“, erklärt Schusterreiter.