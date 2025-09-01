Gwyneth Paltrow schafft es seit Jahren, ihre Fans immer wieder aufs Neue zu verblüffen – etwa mit ihrer „bewussten Trennung“ von Chris Martin, aber auch mit zahlreichen esoterischen Goop-Produkten. Aber die Schauspielerin ist sich sicher: Niemand wird sie je verstehen – zumindest nicht, bis sie tot ist!
Bei einem Auftritt im Podcast „The Cutting Room Floor“ sprach Gwyneth offen über den Ruf, den sie sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Und gab gleichzeitig zu, dass sie die Person, die die Welt auf sie „projiziert“, nicht einmal wiedererkennt. „Das Internet nennt dich die ultimative Mandelmama, das weißt du doch, oder?“, sagte Moderatorin Recho Omondi zu Paltrow.
„Weiß nicht, woher sie das haben“
„Ich weiß nicht, woher sie das haben“, lachte Paltrow. „Wie Beckenbodengesundheit, Darmgesundheit, Pflanzenheilkunde, bewusste Entkopplung.“ Und fügte frech hinzu: „Niemand wird mich verstehen, bis ich tot bin.“
Sehen Sie hier den Teaser zum Podcast-Interview mit Gwyneth Paltrow:
Paltrow führte weiter aus, dass sie „nie meine eigene Geschichte erschaffen“ habe, sie sich allerdings bewusst sei, „dass es diese gibt. Aber in dieser Hinsicht habe ich ein wirklich seltsames Leben geführt. Stell dir vor, du bist ein echter Mensch und weißt, dass die Leute dich auf eine bestimmte Weise darstellen, und du verstehst nicht, wie sie zu diesem Narrativ gekommen sind.“
Auf ein „Klischee reduziert“
Sie erkenne sich in dieser Person, von der die Leute reden, oft gar nicht wieder, schmunzelte die Oscarpreisträgerin. „Ich habe keine Ahnung, über wen die Leute sprechen. Ich habe jetzt viele Jahrzehnte mit diesem Avatar gelebt, der sehr, sehr stark projiziert wird, und ich weiß nicht warum. Ich weiß warum, aber das sind sehr klischeehafte, vereinfachende Dinge, die man über viele Menschen und über die Kultur sagen könnte.“
Gwyneth klagte, dass sie auf „das leicht verständlichste Klischee reduziert“ werde. „Wir sind alle Menschen, daher tut es weh, wenn jemand dich absichtlich falsch darstellt oder falsch wahrnimmt“, gestand sie.
Nimmt Dinge jetzt lockerer
Daher sei sie auch stets bemüht gewesen, Missverständnisse über sie richtigzustellen. Mittlerweile versuche sie jedoch, sich nicht mehr so sehr um ihr öffentliches Image zu sorgen, fuhr Paltrow fort. „Man will sagen: ,Aber das stimmt nicht‘ oder ,Das habe ich nie gesagt‘, aber in letzter Zeit versuche ich wirklich, fast zu meditieren über die Idee: Wenn man an den Punkt kommt, an dem man wirklich loslassen kann, das Bedürfnis, falsche Wahrnehmungen zu korrigieren, was könnte das bewirken?“
