„Niemand wird mich verstehen, bis ich tot bin“

Nimmt Dinge jetzt lockerer

Daher sei sie auch stets bemüht gewesen, Missverständnisse über sie richtigzustellen. Mittlerweile versuche sie jedoch, sich nicht mehr so sehr um ihr öffentliches Image zu sorgen, fuhr Paltrow fort. „Man will sagen: ,Aber das stimmt nicht‘ oder ,Das habe ich nie gesagt‘, aber in letzter Zeit versuche ich wirklich, fast zu meditieren über die Idee: Wenn man an den Punkt kommt, an dem man wirklich loslassen kann, das Bedürfnis, falsche Wahrnehmungen zu korrigieren, was könnte das bewirken?“