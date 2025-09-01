Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gwyneth Paltrow:

„Niemand wird mich verstehen, bis ich tot bin“

Society International
01.09.2025 17:00
Gwyneth Paltrow erkennt sich in der Person, die andere in ihr sehen, oft nicht mehr wieder.
Gwyneth Paltrow erkennt sich in der Person, die andere in ihr sehen, oft nicht mehr wieder.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dominik Bindl)

Gwyneth Paltrow schafft es seit Jahren, ihre Fans immer wieder aufs Neue zu verblüffen – etwa mit ihrer „bewussten Trennung“ von Chris Martin, aber auch mit zahlreichen esoterischen Goop-Produkten. Aber die Schauspielerin ist sich sicher: Niemand wird sie je verstehen – zumindest nicht, bis sie tot ist!

0 Kommentare

Bei einem Auftritt im Podcast „The Cutting Room Floor“ sprach Gwyneth offen über den Ruf, den sie sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Und gab gleichzeitig zu, dass sie die Person, die die Welt auf sie „projiziert“, nicht einmal wiedererkennt. „Das Internet nennt dich die ultimative Mandelmama, das weißt du doch, oder?“, sagte Moderatorin Recho Omondi zu Paltrow. 

„Weiß nicht, woher sie das haben“
„Ich weiß nicht, woher sie das haben“, lachte Paltrow. „Wie Beckenbodengesundheit, Darmgesundheit, Pflanzenheilkunde, bewusste Entkopplung.“ Und fügte frech hinzu: „Niemand wird mich verstehen, bis ich tot bin.“

Sehen Sie hier den Teaser zum Podcast-Interview mit Gwyneth Paltrow:

Paltrow führte weiter aus, dass sie „nie meine eigene Geschichte erschaffen“ habe, sie sich allerdings bewusst sei, „dass es diese gibt. Aber in dieser Hinsicht habe ich ein wirklich seltsames Leben geführt. Stell dir vor, du bist ein echter Mensch und weißt, dass die Leute dich auf eine bestimmte Weise darstellen, und du verstehst nicht, wie sie zu diesem Narrativ gekommen sind.“

Auf ein „Klischee reduziert“
Sie erkenne sich in dieser Person, von der die Leute reden, oft gar nicht wieder, schmunzelte die Oscarpreisträgerin. „Ich habe keine Ahnung, über wen die Leute sprechen. Ich habe jetzt viele Jahrzehnte mit diesem Avatar gelebt, der sehr, sehr stark projiziert wird, und ich weiß nicht warum. Ich weiß warum, aber das sind sehr klischeehafte, vereinfachende Dinge, die man über viele Menschen und über die Kultur sagen könnte.“

Gwyneth klagte, dass sie auf „das leicht verständlichste Klischee reduziert“ werde. „Wir sind alle Menschen, daher tut es weh, wenn jemand dich absichtlich falsch darstellt oder falsch wahrnimmt“, gestand sie.

Lesen Sie auch:
Gwyneth Paltrow war mit Brad Pitt verlobt, ihr Herz schlug aber für einen anderen Star!
Verlobung geplatzt
In IHN verknallte sich Paltrow während Pitt-Liebe!
18.07.2025
Nach „Kiss Cam“-Eklat
Chris-Martin-Ex Paltrow heuert bei Astronomer an
26.07.2025

Nimmt Dinge jetzt lockerer
Daher sei sie auch stets bemüht gewesen, Missverständnisse über sie richtigzustellen. Mittlerweile versuche sie jedoch, sich nicht mehr so sehr um ihr öffentliches Image zu sorgen, fuhr Paltrow fort. „Man will sagen: ,Aber das stimmt nicht‘ oder ,Das habe ich nie gesagt‘, aber in letzter Zeit versuche ich wirklich, fast zu meditieren über die Idee: Wenn man an den Punkt kommt, an dem man wirklich loslassen kann, das Bedürfnis, falsche Wahrnehmungen zu korrigieren, was könnte das bewirken?“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
189.095 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
180.296 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
121.248 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2394 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1572 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1201 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Society International
Gwyneth Paltrow:
„Niemand wird mich verstehen, bis ich tot bin“
Hochzeit im Juni?
Astrologin sieht großes Glück für Swift und Kelce
Zauberhafte News
Warwick Davis kehrt als Professor Flitwick zurück!
3-Millionen-$-Ring!
Venedig: Ronaldo-Verlobte funkelt alle an die Wand
„Magisch, mystisch“
Reinhold Messner heiratete Ehefrau zum zweiten Mal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf