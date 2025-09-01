Warwick Davis kehrt als Professor Flitwick zurück!

Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den erfolgreichen Spielfilmen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Das erste Buch („Harry Potter und der Stein der Weisen“) war 1997 erschienen. Mit mehr als 600 Millionen verkauften Büchern in Dutzenden Sprachen gilt „Harry Potter“ als erfolgreichste Romanserie der Welt.