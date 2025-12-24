Zwei Polizisten bei Explosion in Moskau getötet

Der „Vorfall“ habe sich nahe dem Tatort in der russischen Hauptstadt ereignet, an dem am Montag ein hochrangiges Mitglied des russischen Generalstabs durch eine Autobombe getötet wurde. Zuvor hatte der Ermittlungsausschuss im Onlinedienst Telegram einen „Vorfall im Süden Moskaus“ gemeldet, bei dem „zwei Verkehrspolizisten verletzt wurden. Die Ermittler untersuchten demnach den Tatort und führten forensische Analysen aus, darunter „medizinische Untersuchungen und Untersuchungen auf Sprengstoff“.