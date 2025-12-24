Betrunkener rammt Auto mit Oma und Enkelkindern

Alle Beteiligten mussten ins Spital

„Die 71-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und es kam zu einem Frontalzusammenstoß“, schildert die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der rumänische Lenker erhebliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.