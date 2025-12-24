Betrunkener rammt Auto mit Oma und Enkelkindern

Schrecklicher Unfall am Vorweihnachtsabend im Tiroler Unterland: Ein betrunkener Rumäne war mit seinem Auto in Achenkirch (Bezirk Schwaz) auf einer Gemeindestraße auf der Gegenfahrbahn unterwegs und krachte dort frontal gegen den Pkw einer Seniorin, die in Begleitung ihrer beiden Enkelkinder war. Alle Beteiligten mussten ins Krankenhaus!
Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, kurz nach 20 Uhr. Die 71-jährige Deutsche, die in Tirol lebt, war mit ihrem Auto in Achenkirch auf der Oberen Dorfstraße unterwegs. Auf der Rückbank saßen ihre zwei Enkerln.
Dann der große Schock: Plötzlich kam der Großmutter und den beiden Kindern ein Pkw auf deren Fahrspur entgegen!
Die 71-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.
Ermittler der Polizei
Alle Beteiligten mussten ins Spital
„Die 71-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und es kam zu einem Frontalzusammenstoß“, schildert die Polizei. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der rumänische Lenker erhebliche Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.
Alkotest beim Mann verlief positiv
Die Seniorin und die beiden Enkelkinder wurden zur medizinischen Untersuchung ebenfalls dorthin gebracht. Brisant: Ein beim rumänischen Lenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv.
Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Entsprechende Anzeigen folgen. Neben Polizei und Rettung stand auch die Feuerwehr im Einsatz.
