„Die Ärzte sagten, dass ich nie Sport machen kann“

Papa Roman war Profi-Fußballer, Mama Petra Snowboarderin. Elina Stary, die seit der Geburt okulären Albinismus hat und nur zwei Prozent Sehkraft hat, ist eine der besten Para-Skifahrerinnen der Welt. Die Geschwindigkeit liebt sie schon von klein auf: „Die Ärzte haben zwar gesagt, dass ich wohl niemals richtig Sport machen kann. Aber meine Eltern hörten nicht darauf, haben mich früh gefördert.“ Sie stand schon als kleines Kind auf den Skiern, Mama Petra war ihr Guide. Später kamen auch Turnen, Motocross und Reiten dazu.