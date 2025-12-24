„Die Ärzte sagten, dass ich nie Sport machen kann“

Eigentlich hatten die Ärzte ihr vom Sport abgeraten. Heute zeigt es Elina Stary allen ...
Papa Roman war Profi-Fußballer, Mama Petra Snowboarderin. Elina Stary, die seit der Geburt okulären Albinismus hat und nur zwei Prozent Sehkraft hat, ist eine der besten Para-Skifahrerinnen der Welt. Die Geschwindigkeit liebt sie schon von klein auf: „Die Ärzte haben zwar gesagt, dass ich wohl niemals richtig Sport machen kann. Aber meine Eltern hörten nicht darauf, haben mich früh gefördert.“ Sie stand schon als kleines Kind auf den Skiern, Mama Petra war ihr Guide. Später kamen auch Turnen, Motocross und Reiten dazu.
Die 19-Jährige sagt: „Ich liebe den Adrenalin-Kick. Meine mentale Stärke hat mich schon immer ausgezeichnet.“ Leicht war es aber nicht immer: „Kinder können gemein sein. Das war schon oft hart, aber es hat mich abgehärtet.“ In dieser Saison hat die Kärntnerin mit Guide Stefan Winter schon zwei Weltcup-Rennen gewonnen – die Kombination in Steinach und den Riesentorlauf in St. Moritz.
