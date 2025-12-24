Verletzter Pöltl verpasst zehntes NBA-Saisonspiel

Die Detroit Pistons gewannen bei den Sacramento Kings trotz 37 Punkten von Pöltls langjährigem Teamkollegen DeMar DeRozan 136:127. Tobias Harrs führte den Leader der Eastern Conference mit 24 Zählern an. Die Phoenix Suns ließen den ohne den verletzten Luka Doncic angetretenen Los Angeles Lakers beim 132:108 keine Chance. Cooper Flagg und Anthony Davis mit 33 bzw. 31 Punkten waren die Protagonisten beim 131:130 der Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets. Die Atlanta Hawks und die Chicago Bulls gaben sich zwei Tage nach einem 150:152-Spektakel etwas weniger offensivstark. Der Sieg ging mit 126:123 neuerlich an das Team aus Illinois.