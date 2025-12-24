Vorteilswelt
Bei Sieg gegen Heat

Verletzter Pöltl verpasst zehntes NBA-Saisonspiel

US-Sport
24.12.2025 07:29
Die Toronto Raptors gewannen ohne den verletzten Jakob Pöltl.
Die Toronto Raptors gewannen ohne den verletzten Jakob Pöltl.(Bild: AP/AP Photo/Lynne Sladky)

Jakob Pöltl hat am Dienstag (Ortszeit) beim 112:91 der Toronto Raptors auswärts gegen Miami Heat sein zehntes Saisonspiel in der National Basketball Association (NBA) verpasst. Eine im Duell mit den Brooklyn Nets akut gewordene Rückenverletzung zwang den 30-jährigen Center aus Wien wieder zu einer Pause. Die Kanadier blieben nach zuletzt zwei Niederlagen erfolgreich. Scottie Barnes zeichnete als bester Werfer für 27 Punkte verantwortlich.

0 Kommentare

Am Freitag gastiert Toronto bei den Washington Wizards. Das Team aus der US-Hauptstadt verlor bei den Charlotte Hornets 109:126 und ist mit einer 5:23-Bilanz das Schlusslicht der Liga.

San Antonio bezwingt Oklahoma City erneut
Im Schlagerspiel der Western Conference setzten sich die San Antonio Spurs neuerlich gegen Oklahoma City Thunder durch. Zehn Tage nach dem 111:109 im Halbfinale des NBA-Cups in Las Vegas gewannen die Texaner vor heimischer Kulisse 130:110. Keldon Johnson erzielte beim siebenten Sieg in Folge 25 Punkte. 33 Zähler von Shai Gilgeous-Alexander konnten die dritte Niederlage des Titelverteidigers und NBA-Spitzenreiters in den jüngsten fünf Partien nicht verhindern. Am Donnerstag treffen die beiden Teams in einem „Christmas Game“ neuerlich aufeinander, dann in Oklahoma City.

Die Detroit Pistons gewannen bei den Sacramento Kings trotz 37 Punkten von Pöltls langjährigem Teamkollegen DeMar DeRozan 136:127. Tobias Harrs führte den Leader der Eastern Conference mit 24 Zählern an. Die Phoenix Suns ließen den ohne den verletzten Luka Doncic angetretenen Los Angeles Lakers beim 132:108 keine Chance. Cooper Flagg und Anthony Davis mit 33 bzw. 31 Punkten waren die Protagonisten beim 131:130 der Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets. Die Atlanta Hawks und die Chicago Bulls gaben sich zwei Tage nach einem 150:152-Spektakel etwas weniger offensivstark. Der Sieg ging mit 126:123 neuerlich an das Team aus Illinois.

