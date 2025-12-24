Bei zu vielen Keksen droht den City-Profis Ärger

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola hat seine Spieler mit einer Warnung in den Weihnachts-Kurzurlaub geschickt. Die Kicker sollten sich beim Festessen zurückhalten, ansonsten drohe Ungemach. „Sie kommen am 25. zurück, dann wird jeder gewogen. Wenn jemand mit drei Kilo mehr zurückkommt, wird er nicht nach Nottingham mitfahren“, so Guardiola, dessen Team am Samstag, 27. Dezember, auswärts auf Nottingham Forest trifft.
Der Katalane, der für sein strenges Regime in puncto Ernährung und Fitness bekannt ist, riet seinen Profis aber auch, für kurze Zeit Abstand zum hektischen Premier-League-Treiben zu gewinnen. „Sie sollen zu ihren Familien gehen und Fußball vergessen. Es ist hart für sie, jeden Tag ihren Trainer zu sehen“, erklärte Guardiola.
Seit Montag dürfen seine Schützlinge bei ihren Familien verbringen und an etwas anderes als an Fußball denken. Nach einem holprigen Saisonstart liegen die „Skylues“ mittlerweile nur noch zwei Punkte hinter Premier-League-Tabellenführer Arsenal.
