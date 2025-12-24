Bei zu vielen Keksen droht den City-Profis Ärger

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola hat seine Spieler mit einer Warnung in den Weihnachts-Kurzurlaub geschickt. Die Kicker sollten sich beim Festessen zurückhalten, ansonsten drohe Ungemach. „Sie kommen am 25. zurück, dann wird jeder gewogen. Wenn jemand mit drei Kilo mehr zurückkommt, wird er nicht nach Nottingham mitfahren“, so Guardiola, dessen Team am Samstag, 27. Dezember, auswärts auf Nottingham Forest trifft.