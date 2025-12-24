Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Patienten verärgert

Ominöse VIP-Koje im LKH Graz sorgt für Aufregung

Steiermark
24.12.2025 08:00
Was hat es mit dieser Tür in der Notaufnahme des LKH Graz auf sich?
Was hat es mit dieser Tür in der Notaufnahme des LKH Graz auf sich?(Bild: zVg)

Die Aufregung unter Patienten in der Notaufnahme des LKH Graz war in den vergangenen Tagen groß. Grund für den Wirbel: eine offenbar neu beklebte Tür mit der Aufschrift „Zugang nur für Team-Members Graz 99ers“. Geht Zweiklassenmedizin so offensichtlich? Das Universitätsklinikum und die 99ers versuchen zu kalmieren.

0 Kommentare

„Patienten haben mich kontaktiert und gefragt, was es mit dieser VIP-Koje für die 99ers auf der allgemeinen Notaufnahme des LKH Graz auf sich hat. Durch diese Beschriftung wird zumindest jedenfalls der Anschein der Zweiklassenmedizin erweckt“, wundert sich KFG-Gemeinderat Alexis Pascuttini. Ganz nach dem Motto, wer zahlt, schafft an? Und das in einem öffentlichen Krankenhaus? Oder was steckt tatsächlich dahinter?

Zitat Icon

Es gibt bei uns keine VIP-Behandlung und auch keine Bevorzugung. Wir behandeln immer nach Dringlichkeit. Es wird triagiert.

Eine LKH-Sprecherin

Eine Sprecherin des Grazer Uni-Klinikums bemüht sich um Aufklärung: „Es gibt keine VIP-Behandlung und auch keine Bevorzugung. Es wird immer nach Dringlichkeit behandelt.“ Die Kooperation mit den 99ers bestehe seit 25 Jahren, weil das LKH eine Ausbildungsstätte für Sportmediziner ist und man dafür zumindest ein Profiteam betreuen muss. 

In der Notaufnahme sorgte die Tür-Beklebung für Aufregung.
In der Notaufnahme sorgte die Tür-Beklebung für Aufregung.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Die Idee dieses Raumes war, dass die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden, während der verletzte Spieler warten muss“, so die LKH-Sprecherin. In der Vergangenheit sei es immer wieder passiert, dass andere Patienten oder Begleiter ihre Handys zückten und einfach drauflos fotografierten. 

Zitat Icon

Die Spieler sind auch nur ganz normale Angestellte, die verletzt ins Krankenhaus kommen.

99er-Geschäftsführer Bernd Vollmann

„Wir sind die Letzten, die eine Bevorzugung wollen“, betont auch Graz99ers-Geschäftsführer Bernd Vollmann. Die Beklebung sei inzwischen auch geändert worden: „Das mit dem Exklusiv-Charakter war überbordend.“ Aber natürlich wolle man die Privatsphäre der Spieler schützen. Und Geld fließt keines? „Nein, es fließt kein Geld“, stellt Vollmann klar. „Die Spieler sind auch nur ganz normale Angestellte, die verletzt ins Krankenhaus kommen.“

Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.378 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
121.546 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
98.970 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf