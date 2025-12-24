Ominöse VIP-Koje im LKH Graz sorgt für Aufregung

„Patienten haben mich kontaktiert und gefragt, was es mit dieser VIP-Koje für die 99ers auf der allgemeinen Notaufnahme des LKH Graz auf sich hat. Durch diese Beschriftung wird zumindest jedenfalls der Anschein der Zweiklassenmedizin erweckt“, wundert sich KFG-Gemeinderat Alexis Pascuttini. Ganz nach dem Motto, wer zahlt, schafft an? Und das in einem öffentlichen Krankenhaus? Oder was steckt tatsächlich dahinter?