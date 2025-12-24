Noch kein Geschenk? Wo Sie heute fündig werden

Nur zwei Prozent der Österreicher kaufen ihre Geschenke erst im letzten Moment – also am Tag vor oder am Heiligen Abend selbst, wie eine Demox-Umfrage aus dem Jahr 2024 zeigt. Wer also auf den letzten Metern vor Weihnachten noch Geschenke oder fehlende Zutaten für das Weihnachtsmenü besorgen möchte, muss sich beeilen.