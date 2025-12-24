Noch kein Geschenk? Wo Sie heute fündig werden

Wer am 24. Dezember noch Geschenke, Zutaten oder einen Christbaum besorgen muss, steht vor einem Wirrwarr an Sonderöffnungszeiten. Wir zeigen, welche Verkaufszeiten Sie kennen sollten, damit das Fest mit Sicherheit entspannt gelingt.
Nur zwei Prozent der Österreicher kaufen ihre Geschenke erst im letzten Moment – also am Tag vor oder am Heiligen Abend selbst, wie eine Demox-Umfrage aus dem Jahr 2024 zeigt. Wer also auf den letzten Metern vor Weihnachten noch Geschenke oder fehlende Zutaten für das Weihnachtsmenü besorgen möchte, muss sich beeilen.
Der 24. Dezember ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, aber viele sperren schon früher zu, damit auch die Menschen im Einzelhandel Zeit mit ihren Liebsten verbringen können. Wir haben die wichtigsten Ladenöffnungszeiten zusammengefasst, damit Sie am Heiligen Abend den Überblick behalten.
Öffnungszeiten am Heiligen Abend
Die Supermarktketten schließen um 13 Uhr, die Aufsperrzeiten an Bahnhöfen oder Flughäfen weichen teils von den regulären Standorten ab, aber grundsätzlich gilt: Bei Billa kommt das Christkind schon ab 6.30 Uhr zu seiner Ware, bei Hofer und Lidl ab 7 Uhr, und Penny sperrt um 7.15 Uhr auf. Bei Spar öffnen die Filialen je nach Standort unterschiedlich.
Wer in letzter Minute noch ein Parfüm besorgen möchte, kann das bei den Drogerieketten Bipa, dm und Müller bis 13 Uhr tun, die Öffnungszeiten in der Früh variieren je nach Kette.
Einen Schmöker für seine Liebsten bekommt man im Buchhandel teilweise noch bis 17 Uhr, Süßwaren- und Blumengeschäfte dürfen bis 18 Uhr aufsperren. Alle, die noch auf der Suche nach einem Christbaum sind, werden bei den Verkaufsstellen bis 20 Uhr fündig. Die letzten Briefe ans Christkind werden bei der Post zumindest von 8 bis 12 Uhr angenommen.
