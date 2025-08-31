Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Was vom Kuchen blieb | Höchstens trockenes Brot

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Urbantschitsch Mario)

Was vom Kuchen blieb. Als Christian Stockers Vorgänger als ÖVP-Chef und Bundeskanzler vor einem Jahr beim ORF-Sommergespräch über die Staatsfinanzen sprach, da schien die Welt noch eine ganz andere zu sein: Karl Nehammer stellte uns damals beruhigend in Aussicht, ein Sparpaket sei nicht notwendig, schließlich werde der Budgetkuchen durch das angekurbelte Wirtschaftswachstum wachsen. Das versprach er ein paar Wochen vor den Nationalratswahlen, bei denen trotz des in Aussicht gestellten Kuchens die ÖVP bekanntlich Platz 1 verlor. Wenige Tage nach den Wahlen wurde bekannt, dass nicht der Kuchen gewachsen war, sondern ganz im Gegenteil das Staatsdefizit. Und so ist es seither mehrfach passiert: Das Defizit wächst, vom versprochenen Kuchen haben wir nicht einmal Brösel zu kosten bekommen.

0 Kommentare

Höchstens trockenes Brot. Heute bei seiner ORF-Sommergespräch-Premiere wird Christian Stocker keinen Kuchen versprechen können. Ganz im Gegenteil. Wie wir am Sonntag schon auf krone.at ankündigten und heute in der „Kronen Zeitung“ ausführlich berichten: Bevor sich die türkis-rot-pinke Regierung in dieser Woche in eine zweitägige Arbeitsklausur begibt und bevor Stocker im TV-Interview Rede und Antwort stehen muss sickerte durch, dass zu den ohnehin schon enormen Summen an Einsparungen von 6,4 Milliarden Euro in diesem und 8,7 Milliarden im nächsten Jahr für diesen Zeitraum noch einmal 3,5 Milliarden dazukommen könnten. Am Sonntag zeigte man sich im Bundeskanzleramt zwar noch verwundert über diese Zahlen. Lassen wir uns also überraschen, was bis heute Abend errechnet sein wird. Anstelle von Kuchen wird uns Bundeskanzler Stocker wohl höchstens trockenes Brot servieren können.

Kommen Sie gut durch den Montag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Der Ort könnte nicht symbolträchtiger sein: Dieser Friedhof liegt mitten in der „Cancer Alley“ ...
Extrem viele Tote
Trump hält an „Cancer Alley” der US-Industrie fest
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Todescrash in Thailand
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
Erwischt! Die Kiss-Cam des Coldplay-Konzerts outete die verhängnisvolle Affäre zwischen Andy ...
Krone Plus Logo
Nach dem Outing
Erwischt: Was aus dem „Coldplay-Pärchen“ wurde
Die Frau war mit zwei Messern bewaffnet – die Polizei konnte die Situation mithilfe der WEGA ...
WEGA rückt an
Polizei stoppt Frau mit Leiter und zwei Messern
Marko Arnautovic erzielte am Sonntagabend seinen ersten Treffer für Roter Stern Belgrad.
5:1 gegen Novi Pazar
Arnautovic trifft erstmals bei Roter-Stern-Sieg
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
173.054 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
152.626 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
108.214 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2079 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1747 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1549 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Guten Morgen Newsletter
Extrem viele Tote
Trump hält an „Cancer Alley” der US-Industrie fest
Kritik und Spott
Imitiert Trump: Meloni postet Selfie mit Kapperl
Schulbeginn im Osten
Offene Lehrerstellen und mehr Schüler in Wien
Keine Kapitulation
Merz warnt: Ukraine-Krieg wird noch lange dauern
Milliardenloch wächst
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf