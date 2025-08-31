Was vom Kuchen blieb | Höchstens trockenes Brot

Höchstens trockenes Brot. Heute bei seiner ORF-Sommergespräch-Premiere wird Christian Stocker keinen Kuchen versprechen können. Ganz im Gegenteil. Wie wir am Sonntag schon auf krone.at ankündigten und heute in der „Kronen Zeitung“ ausführlich berichten: Bevor sich die türkis-rot-pinke Regierung in dieser Woche in eine zweitägige Arbeitsklausur begibt und bevor Stocker im TV-Interview Rede und Antwort stehen muss sickerte durch, dass zu den ohnehin schon enormen Summen an Einsparungen von 6,4 Milliarden Euro in diesem und 8,7 Milliarden im nächsten Jahr für diesen Zeitraum noch einmal 3,5 Milliarden dazukommen könnten. Am Sonntag zeigte man sich im Bundeskanzleramt zwar noch verwundert über diese Zahlen. Lassen wir uns also überraschen, was bis heute Abend errechnet sein wird. Anstelle von Kuchen wird uns Bundeskanzler Stocker wohl höchstens trockenes Brot servieren können.