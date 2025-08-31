Israel: Zweite tot geborgene Geisel identifiziert

Nach der Bergung der Leichen zweier Geiseln aus dem Gazastreifen hat die israelische Regierung die Identität der zweiten Geisel mitgeteilt. Es handle sich bei dem geborgenen Todesopfer um Idan Shtivi, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu am Samstag mit. Am Freitag hatte die israelische Armee erklärt, dass sie die Leiche der Geisel Ilan Weiss und die sterblichen Überreste einer weiteren Geisel nach Israel gebracht habe.