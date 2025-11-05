Junge wollen mitreden und kritisieren Social Media

Lily (22), Wien: „Ich wünsche mir, dass Erwachsene uns endlich zuhören und uns ernst nehmen. Unsere Bedürfnisse sind genauso wichtig, wie die von allen anderen.“

Lily (22), Wien: „Ich wünsche mir, dass Erwachsene uns endlich zuhören und uns ernst nehmen. Unsere Bedürfnisse sind genauso wichtig, wie die von allen anderen.“ (Bild: YEP)

Elena (17), Wien: „Ich befürchte, dass Jugendliche, die schon früh erlebt haben, dass ihre Meinung keine Rolle spielt und ihnen nicht zugehört wird, später im Leben ihre Meinung nicht mehr äußern und nicht mehr für Themen einstehen.“

Elena (17), Wien: „Ich befürchte, dass Jugendliche, die schon früh erlebt haben, dass ihre Meinung keine Rolle spielt und ihnen nicht zugehört wird, später im Leben ihre Meinung nicht mehr äußern und nicht mehr für Themen einstehen.“ (Bild: YEP)

David (14), Wien: „Wir sollten lernen, Probleme nachhaltig und sinnvoll zu lösen. Ich wünsche mir, dass Jugendliche und Politiker gemeinsam arbeiten. Ich habe aber Angst, dass wir uns gegenseitig bekämpfen.“

David (14), Wien: „Wir sollten lernen, Probleme nachhaltig und sinnvoll zu lösen. Ich wünsche mir, dass Jugendliche und Politiker gemeinsam arbeiten. Ich habe aber Angst, dass wir uns gegenseitig bekämpfen.“ (Bild: YEP)