Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arzneien teilweise aus

Engpass bei Impfstoffen trifft Ältere und Kinder

Wien
05.11.2025 06:00
Grippeimpfung mit Spritze oder Spray (gibt es auch)
Grippeimpfung mit Spritze oder Spray (gibt es auch)(Bild: P. Huber)

Im Herbst und Winter fesseln Viren viele Wiener ans Krankenbett. Ausgerechnet jetzt sind einige wichtige Medikamente in der Bundeshauptstadt Mangelware. Das trifft besonders ältere Menschen und Kinder.

0 Kommentare

Eine „Krone“-Leserin wollte sich bis Mitte Dezember eine Impfung gegen Gürtelrose (Herpes Zosta) geben lassen. Für Menschen über 60 Jahre ist die Spritze kostenlos. Doch der Andrang ist derart hoch, dass sie am Wiener Gesundheitsamt bis dahin keinen Termin mehr bekam.

Wer diese Impfserie privat bezahlt, muss um die 500 Euro dafür hinblättern. Sofern er überhaupt einen Arzt findet, der das Medikament noch vorrätig hat. Denn wegen technischer Unzulänglichkeiten beim Bestellshop seien „Impfstoffe gegen Pneumokokken und Herpes Zoster bereits nicht mehr erhältlich“, erklärt eine Sprecherin der Wiener Ärztekammer.

Ebenso kaum oder gar nicht verfügbar seien derzeit die Grippeimpfstoffe für Kinder – und zwar jenes, das über die Nase mittels eines Sprays eingesprüht wird – und der Impfstoff für ältere Menschen, heißt es. Bei letzterem handelt es sich laut Ärztekammer um die Arznei Fluad, die für Erwachsene ab 60 Jahren empfohlen ist und in den Oberarm verabreicht wird, um schwerere Komplikationen durch eine Grippe zu verhindern.

Städtische Zentren sind besser ausgestattet
Der Engpass betrifft in erster Linie den niedergelassenen Bereich. Die städtischen Gesundheitszentren sind besser ausgestattet. Sie haben 250.000 Dosen an Grippeimpfung und jeweils 23.000 Impfdosen gegen Pneumokokken und Gürtelrose – zehn Prozent des Österreich-Bestandes – zugeteilt bekommen.

„Damit werden wir wohl bis Jahresende auskommen“, erklärt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Allerdings: Man muss in den Zentren erst mal einen Termin ergattern. Und Termine sind ziemlich rar (siehe oben).

Neue Bestellungen sollen bald geliefert werden
Dass gewisse Medikamente knapp sind, bestreitet auch die Österreichische Gesundheitskasse nicht, die mit dem zuständigen Ministerium die Bestellungen abwickelt. Die ÖGK stellt baldige Besserung in Aussicht:

„Jene Ordinationen, die im Rahmen der ersten Lieferung keine Impfstoffe gegen Gürtelrose und Pneumokokken bestellen konnten, haben die Möglichkeit dazu, sobald die Nachbeschaffung eingetroffen ist. Im November sollen bei beiden Impfstoffen noch jeweils mehrere 10.000 Dosen geliefert werden, sodass wir davon ausgehen, dass die Nachfrage gedeckt werden kann.“

Immer wieder ist auch zu hören, dass auch bestimmte Medikamente auf Basis von Penicillin nicht erhältlich sind. Diese Antibiotika werden zur Bekämpfung von bakteriellen Infektionen eingesetzt. Sie zerstören de facto die Bakterien (nicht jedoch Viren) und sind unter anderem für die Behandlung von Lungenentzündungen notwendig.

Porträt von Alexander Schönherr
Alexander Schönherr
Porträt von Martina Münzer-Greier
Martina Münzer-Greier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 13°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.817 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
131.344 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
119.931 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Wien
Album „Kuaz vuan Weda“
Horn und Molden: Die Dystopie mit Dialekten fassen
Arzneien teilweise aus
Engpass bei Impfstoffen trifft Ältere und Kinder
18.579 Befragte:
Junge wollen mitreden und kritisieren Social Media
„Wicked: Teil 2“
Jetzt Tickets für die Österreich-Premiere sichern!
Krone Plus Logo
Alzheimer und Darm
Wiener Forscher starten Offensive für Vorsorge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf