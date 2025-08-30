Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Israel dankt

USA entziehen Palästinenserpräsident Visum

Außenpolitik
30.08.2025 08:23
Die USA verweigern Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Einreise.
Die USA verweigern Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Einreise.(Bild: AP/Frank Franklin II)

Die USA verweigern Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die Einreise zur UN-Vollversammlung im September. Auch ungefähr 80 weiteren palästinensischen Vertreterinnen und Vertretern seien die Visa entzogen worden, teilte das US-Außenministerium am Freitag (Ortszeit) mit.

0 Kommentare

Ausgenommen von den Beschränkungen sei die Palästinensische Autonomiebehörde bei der UN, hieß es. Das Büro von Abbas zeigte sich erstaunt und sprach von einem Verstoß gegen das UN-Sitzabkommen von 1947. Demnach sind die Vereinigten Staaten im Allgemeinen verpflichtet, ausländischen Diplomatinnen und Diplomaten den Zugang zu den Vereinten Nationen in New York zu gewähren. Die US-Regierung steht jedoch auf dem Standpunkt, dass sie Visa aus Sicherheits-, Extremismus- und außenpolitischen Gründen verweigern kann.

Die USA werfen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) vor, sich nicht von Extremismus zu distanzieren. Zudem betrieben sie eine „einseitige Anerkennung“ eines palästinensischen Staates. Die Organisation und die Behörde müssten „Terrorismus konsequent ablehnen“, ehe sie als Partner im Friedensprozess in Betracht gezogen werden können.

Lesen Sie auch:
Palästinenserpräsident Mahmud Abbas
„Volk zahlt den Preis“
Palästinenserpräsident Abbas kritisiert Hamas
23.04.2025
Neue Strukturen?
Palästinensischer Premier zurückgetreten
26.02.2024

UN: „Wir hoffen, dass alles gelöst wird“
Die Vereinten Nationen hoffen, dass die USA die Einreiseverbote für Palästinenserinnen und Palästinenser noch zurücknehmen wird. „Wir hoffen selbstverständlich, dass alles gelöst wird“, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Man werde die Visa-Frage mit dem US-Außenministerium besprechen. Das New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen befindet sich auf Territorium mit Sonderstatus, das genau genommen nicht zu den USA gehört. Da es aber über keinen eigenen Flughafen verfügt, müssen ausländische Diplomatinnen und Diplomaten zunächst US-Boden betreten.

Am Rande der UN-Vollversammlung im September wollen mehrere Verbündete einen palästinensischen Staat formell anerkennen, darunter Großbritannien, Frankreich, Australien und Kanada. 

Hier sehen Sie das Posting von Israels Außenminister:

Der israelische Außenminister Gideon Saar begrüßte die US-Entscheidung hingegen und dankte seinem Amtskollegen Marco Rubio dafür, PLO und PA dafür zur Verantwortung zu ziehen, dass sie „Terrorismus und Aufwiegelung“ belohnten. Palästinensische Vertreterinnen und Vertreter wiesen die Vorwürfe zurück. Die jahrzehntelang von den USA vermittelten Gespräche hätten weder zu einem Ende der israelischen Besatzung noch zu einem unabhängigen Staat geführt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.783 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
127.298 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.912 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4198 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Außenpolitik
Israel/Gaza: Regierung lässt Diplomaten abblitzen
1313 mal kommentiert
Weite Teile des Gazastreifens sind komplett zerstört.
Mehr Außenpolitik
Nach Amoklauf in Graz
So will die Regierung Schulen sicherer machen
Israel dankt
USA entziehen Palästinenserpräsident Visum
„Keine Befugnisse“
US-Berufungsgericht erklärt Zölle für rechtswidrig
Totschnig im Visier
Winzer sauer: Ministerium sitzt auf Millionen
Explosive Aufnahmen
Korruptionsskandal erschüttert Milei-Wahlkampf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf