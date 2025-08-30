USA entziehen Palästinenserpräsident Visum

UN: „Wir hoffen, dass alles gelöst wird“

Die Vereinten Nationen hoffen, dass die USA die Einreiseverbote für Palästinenserinnen und Palästinenser noch zurücknehmen wird. „Wir hoffen selbstverständlich, dass alles gelöst wird“, sagte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Man werde die Visa-Frage mit dem US-Außenministerium besprechen. Das New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen befindet sich auf Territorium mit Sonderstatus, das genau genommen nicht zu den USA gehört. Da es aber über keinen eigenen Flughafen verfügt, müssen ausländische Diplomatinnen und Diplomaten zunächst US-Boden betreten.