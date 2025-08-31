Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Lavanttal

Erste Wallfahrt der Krippenfreunde Österreichs

Kärnten
31.08.2025 23:02
Der Villacher Hermann Bidner mit seiner Passionskrippe.
Der Villacher Hermann Bidner mit seiner Passionskrippe.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Aus ganz Österreich und aus Nachbarländern kommen Krippenbauer zur allerersten Wallfahrt, die in die Basilika von St. Andrä führt. Die Kärntner Krippenfreunde organisieren den Tag.

0 Kommentare

Sie bauen das ganze Jahr über Weihnachtskrippen, manche auch Passionskrippen für die vorösterliche Zeit, geben Kurse, um anderen dabei zu helfen, die Geschehnisse im Stall zu Bethlehem darzustellen; nun kommen die Krippenbauer erstmals zu einer Wallfahrt zusammen: Der Verband der Krippenfreunde Österreich lädt am Samstag, 20. September, in die Basilika Maria Loreto nach St. Andrä ein.

Zahlreiche Gewerke für eine Krippe nötig
Organisiert wird diese Premiere von den Krippenfreunden Kärnten. „Wir erwarten auch Kollegen aus Österreichs Nachbarländern“, freut sich Landesobmann Lambert Windhagauer. Der Kärntner Verein besteht aus Krippenbaumeistern, Hintergrundmalern, Figurenschnitzern und Holzbildhauern und wurde 1989 als jüngste Landesgruppe gegründet.

1926 hatte es schon eine Krippenverein in Klagenfurt gegeben. In den Kriegswirren wurde es ruhig um Österreichs Krippenbauer: Die Vereinszeitung konnte wegen der Papierknappheit nicht mehr gedruckt werden.

Zur Basilika Maria Loreto in St. Andrä führt die erste Wallfahrt der Krippenbauer Österreichs.
Zur Basilika Maria Loreto in St. Andrä führt die erste Wallfahrt der Krippenbauer Österreichs.(Bild: Evelyn Hronek)

Nun aber sind sie aktiver denn je, geben Kurse, laden zu Ausstellungen und zur ersten Wallfahrt am 20. 9.: Treffpunkt um 9 Uhr vor der Basilika, gemeinsamer Einzug mit Stadtkapelle, ab 10 Uhr Gottesdienst. Danach besuchen die Krippenbauer das Schatzhaus im Stift St. Paul.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
173.054 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
152.626 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
108.214 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2079 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1747 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1549 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Kärnten
Im Lavanttal
Erste Wallfahrt der Krippenfreunde Österreichs
Krone Plus Logo
Torfestival in Tainach
Neuling gegen Rückkehrer! Goalie wird zum Torjäger
Die Stimmen zum Spiel
WSG-Coach Semlic: „Dann ist das natürlich bitter“
Neuer Herausforderer
„Roter Indianer“ will die Kärntner SPÖ übernehmen
2 Tore nach 3 Minuten
Wilde Anfangsphase, aber kein Sieger bei WSG – WAC
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf