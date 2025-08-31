Erste Wallfahrt der Krippenfreunde Österreichs

Sie bauen das ganze Jahr über Weihnachtskrippen, manche auch Passionskrippen für die vorösterliche Zeit, geben Kurse, um anderen dabei zu helfen, die Geschehnisse im Stall zu Bethlehem darzustellen; nun kommen die Krippenbauer erstmals zu einer Wallfahrt zusammen: Der Verband der Krippenfreunde Österreich lädt am Samstag, 20. September, in die Basilika Maria Loreto nach St. Andrä ein.