Neues Radargerät „blitzt“ sogar in den Kurven

Landesweit steht der Kärntner Polizei bis dato eines dieser Geräte zur Verfügung. Allerdings ist die Ausweitung des Kontingents bereits in Planung. Im Moment wird es aus aktuellem Anlass aber bis Ende der Woche in Villach stationiert bleiben. Die Biker jedenfalls würden die gezielten Kontrollen gelassen nehmen, wie der erfahrene Beamte Hannes Micheler bestätigt: „Wir haben durchwegs positive Erfahrungen. Die Mehrzahl der Motorradlenker ist nicht genervt und sieht das ganz neutral.“