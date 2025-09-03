Polnischer Sattelzug blieb auf enger Straße hängen

Völlig falsche Route vom Navi

Zu dieser gefährlichen Situation, bei der sowohl Fahrbahn als auch Leitplanken beschädigt wurden, kam es „Dank“ des Navigationssystems des Lenkers. „Der Lenker gab an, sich bei der Routenführung ausschließlich darauf verlassen zu haben“, so Kogelnig. Doch das Lkw-Fahrverbot dürfte wohl nicht den Weg in die Daten des Navis gefunden haben.