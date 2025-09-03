KAC-Stürmer wurde nach Fußball-Legende benannt

Normal haben Kinder früher gerne Cartoons wie Bugs Bunny geschaut – beim neuen KAC-Stürmer Mario Kempe war das anders. Schon mit drei Jahren saß er wie hypnotisiert vorm Fernseher, wenn die NHL-Highlights liefen. „Und meine Liebe zum Eishockey hat nie auch nur eine Sekunde nachgelassen“, lacht der 36-Jährige. Für den sein Engagement in Klagenfurt eine Verlängerung seiner Laufbahn ist: „Das Karriereende war im Sommer ein Thema – aber am Ende hab ich meine Familie und vor allem Tochter Rio überzeugt.“