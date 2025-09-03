Mallorca: Ort hat nur mehr wenige Tage Trinkwasser

Nachbargemeinde musste bereits Wasser abdrehen

Bleibt es weiterhin trocken, muss der Urlaubsort „strengere Einschränkungen“ durchziehen. Es könnte sein, dass die Trinkwasserversorgung zeitweise sogar ganz unterbrochen werden muss. Zuletzt wurde diese dramatische Maßnahme im September 2000 durchgeführt. In der benachbarten Gemeinde Deià musste bereits an drei Tagen pro Woche das Wasser komplett abgedreht werden.