Reserven am Limit
Mallorca: Ort hat nur mehr wenige Tage Trinkwasser
Der malerische Urlaubsort Sóller auf Mallorca ist derzeit mit einer akuten Wasserknappheit konfrontiert: Das wertvolle Gut reicht dort nur mehr wenige Tage. Man hofft auf Regen – sonst müssen die Wasserhähne zeitweise zugedreht werden.
Die Situation sei „sehr besorgniserregend“, erklärte der Bürgermeister von Sóller, Miquel Nadal, laut „Mallorca Zeitung“. Der Wasserverbrauch übersteige die Wassermenge, die aus den umliegenden Quellen im Tramuntana-Gebirge entnommen werden kann.
Nachbargemeinde musste bereits Wasser abdrehen
Bleibt es weiterhin trocken, muss der Urlaubsort „strengere Einschränkungen“ durchziehen. Es könnte sein, dass die Trinkwasserversorgung zeitweise sogar ganz unterbrochen werden muss. Zuletzt wurde diese dramatische Maßnahme im September 2000 durchgeführt. In der benachbarten Gemeinde Deià musste bereits an drei Tagen pro Woche das Wasser komplett abgedreht werden.
Hotels sollen Gäste aufklären
Einwohner und Touristen werden ermahnt, sparsam mit Wasser umzugehen – es solle ein „verantwortungsvoller Umgang mit Wasser für Hygiene und Haushalt“ gepflegt werden. Auch Hotels werden zum Wassersparen angehalten. Dazu gehört die Aufklärung ihrer Gäste über die dramatische Lage und die Einrichtung wassersparender Systeme.
Wie die Zeitung weiter berichtet, sind die beiden wichtigsten Trinkwasserreservoirs Mallorcas, die Stauseen Gorg Blau und Cúber in der Serra de Tramuntana, derzeit nur noch mit 30,98 Prozent ihrer Gesamtkapazität gefüllt.
Schuld an der Wasserknappheit sind die anhaltende Trockenheit, dazu kommt ein hoher Verbrauch in den Sommermonaten. Auch auf anderen Inseln der Region gestaltete sich die Lage heuer kritisch: Im Juli gingen die Wasserspeicher auf den Balearen im Schnitt auf 43 Prozent zurück. Die Situation auf Ibiza mit einem Füllstand von 29 Prozent ebenfalls dramatisch.
