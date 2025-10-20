„Kassiere hier gleich viel wie in der Bundesliga!“

„Die Hallen sind alle ausverkauft. Da kommen immer 4000 bis 6000 Fans. Dieses Format hat Deutschland im Sturm erobert.“ Profi Aleksandar Vucenovic taucht derzeit in eine andere Fußball-Welt ein, läuft in der von Toni Kroos gegründeten Icon League auf. Wo der St. Pöltner fürstlich entlohnt wird. Das Finale steigt heuer in Wien.
Im Sommer hatte sich Aleksandar Vucenovic nach Vertragsende in Radomlje (Slo) am Transfermarkt verpokert. Weswegen er letzten Endes die Offerte aus der Icon League annahm. Der Stürmer stand zuletzt für den neu gegründeten Klub FTPI am Platz. Oder genauer gesagt in der Halle. „Ein anderes Team ist kurzfristig rausgeflogen, mein Verein wurde erst zwei Tage vor dem Spieltag zusammengestellt beziehungsweise gegründet“, erzählt der Ex-SKN-Profi, der schon viermal netzte, aber alle fünf Partien verlor. „Alles gut! Wir werden immer besser. Es macht richtig Spaß.“
