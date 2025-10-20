Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

In Icon League

„Kassiere hier gleich viel wie in der Bundesliga!“

Fußball International
20.10.2025 06:30
Aleksandar Vucenovic traf Marko Arnautovic
Aleksandar Vucenovic traf Marko Arnautovic(Bild: Krone KREATIV/Aleksandar Vucenovic)

„Die Hallen sind alle ausverkauft. Da kommen immer 4000 bis 6000 Fans. Dieses Format hat Deutschland im Sturm erobert.“  Profi Aleksandar Vucenovic taucht derzeit in eine andere Fußball-Welt ein, läuft in der von Toni Kroos gegründeten Icon League auf. Wo der St. Pöltner fürstlich entlohnt wird. Das Finale steigt heuer in Wien.  

0 Kommentare

Im Sommer hatte sich Aleksandar Vucenovic nach Vertragsende in Radomlje (Slo) am Transfermarkt verpokert. Weswegen er letzten Endes die Offerte aus der Icon League annahm. Der Stürmer stand zuletzt für den neu gegründeten Klub FTPI am Platz. Oder genauer gesagt in der Halle. „Ein anderes Team ist kurzfristig rausgeflogen, mein Verein wurde erst zwei Tage vor dem Spieltag zusammengestellt beziehungsweise gegründet“, erzählt der Ex-SKN-Profi, der schon viermal netzte, aber alle fünf Partien verlor. „Alles gut! Wir werden immer besser. Es macht richtig Spaß.“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
95.803 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
88.965 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
81.546 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
In Icon League
„Kassiere hier gleich viel wie in der Bundesliga!“
Wieder Tabellenführer
„Überlastung“ – Alaba bei Real-Sieg ausgewechselt
Serbische SuperLiga
Arnautovic: Tor und Assist bei 6:1 von Roter Stern
Premier League
Kriselndes ManUtd siegt bei kriselndem Liverpool!
Deutsche Bundesliga
Ilzer-Elf gewinnt 3:0 und klettert auf Platz acht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf