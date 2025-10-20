„Kassiere hier gleich viel wie in der Bundesliga!“

Im Sommer hatte sich Aleksandar Vucenovic nach Vertragsende in Radomlje (Slo) am Transfermarkt verpokert. Weswegen er letzten Endes die Offerte aus der Icon League annahm. Der Stürmer stand zuletzt für den neu gegründeten Klub FTPI am Platz. Oder genauer gesagt in der Halle. „Ein anderes Team ist kurzfristig rausgeflogen, mein Verein wurde erst zwei Tage vor dem Spieltag zusammengestellt beziehungsweise gegründet“, erzählt der Ex-SKN-Profi, der schon viermal netzte, aber alle fünf Partien verlor. „Alles gut! Wir werden immer besser. Es macht richtig Spaß.“