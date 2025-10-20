Warum (Kärntner) Jugend Pudding mit der Gabel isst

Jugendliche pilgern am frühen Sonntagnachmittag zum Neuen Platz in Klagenfurt – alle „bewaffnet“ mit Puddingbechern in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen und einer Gabel. Dahinter steckt ein neuer Trend, der sich wie ein Lauffeuer über das Internet verbreitet. Wir klären auf, was sich dahinter verbirgt.
Aus Langeweile erstellte der Klagenfurter Aleksey S. gemeinsam mit einem Freund auf Social-Media-Plattformen eine Einladung zum gemeinsamen „Pudding mit Gabeln essen“ vor dem Lindwurm. „Ich finde, dass Klagenfurt eine eher langweilige Stadt ist“, meint der 14-Jährige. „Mit diesem Trend passierte endlich mal was Lustiges, das auch die Jungen zusammenbringt.“
