Warum (Kärntner) Jugend Pudding mit der Gabel isst

Jugendliche pilgern am frühen Sonntagnachmittag zum Neuen Platz in Klagenfurt – alle „bewaffnet“ mit Puddingbechern in verschiedenen Größen und Geschmacksrichtungen und einer Gabel. Dahinter steckt ein neuer Trend, der sich wie ein Lauffeuer über das Internet verbreitet. Wir klären auf, was sich dahinter verbirgt.