Investmentbanker und Prinzessin geben sich Ja-Wort

In wenigen Tagen ist es nun so weit: Um 11 Uhr wird der Feldkircher Bischof Benno Elbs, der derzeit auch apostolischer Administrator des Erzbistums Vaduz ist, die feierliche Trauungsmesse zelebrieren. Anschließend folgt ein Empfang im Schloss Vaduz. Die Teilnahme an der Trauungszeremonie sowie am Empfang ist allerdings nur für geladene Gäste (Familienmitglieder, Freunde des Brautpaars und Vertreter des Landes) vorgesehen. Das Brautpaar freue sich aber über „alle, die dem feierlichen Ein- und Auszug vor der Kathedrale beiwohnen“, hieß es aus dem Fürstenhaus.