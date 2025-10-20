Senator Paz gewinnt Präsidentenwahl in Bolivien

Damit endet eine fast zwei Jahrzehnte andauernde Ära linker Regierungen in Bolivien. Sein Gegner in der Stichwahl, Ex-Präsident Jorge Quiroga von der rechtsgerichteten Partei „Libertad y Democracia“, gratulierte dem 58 Jahre altem Wahlsieger bereits, der im Volksmund Paz genannt wird. Quiroga betonte jedoch, das offizielle Endergebnis noch abwarten zu wollen. Im November wird der neue Präsident sein Amt für fünf Jahre antreten.