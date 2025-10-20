Seit 1998 kam nur Djokovic erfolgreicher nach Wien

Vier Grand-Slam-Titel, 65 Wochen als Nummer eins – mit Jannik Sinner spielt heuer einer der ganz großen Tennisstars der letzten Jahrzehnte bei den Erste Bank Open. Noch dazu kommt der Italiener auch noch zu einem Zeitpunkt, da er schon fast alles gewonnen hat. Seit 1998 kam einzig Novak Djokovic 2020 als noch erfolgreicherer Spieler nach Wien.