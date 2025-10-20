Seit 1998 kam nur Djokovic erfolgreicher nach Wien

Vier Grand-Slam-Titel, 65 Wochen als Nummer eins – mit Jannik Sinner spielt heuer einer der ganz großen Tennisstars der letzten Jahrzehnte bei den Erste Bank Open. Noch dazu kommt der Italiener auch noch zu einem Zeitpunkt, da er schon fast alles gewonnen hat. Seit 1998 kam einzig Novak Djokovic 2020 als noch erfolgreicherer Spieler nach Wien.
Mit einem ordentlichen Gepäck traf Jannik Sinner am Sonntag in Wien ein. Der Sieg über Carlos Alcaraz beim umstrittenen Einladungsturnier im saudi-arabischen Riad bescherte dem Italiener sechs Millionen US-Dollar. Ein schöner Verdienst für gerade einmal drei bestrittene Matches. Dazu erhielt er als Siegerpokal einen Schläger aus purem Gold. Geschätzter Wert: 250.000 Dollar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.