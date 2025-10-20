Deutschen war auf Gletscher zu kalt – Helieinsatz!

Sie starteten am Samstag um 9 Uhr in Vent und stiegen über die Breslauer Hütte (2844 m) und den Klettersteig auf den Taschachferner. Dort oben in rund 3400 Metern mussten die jungen „Wilden“ freilich feststellen, dass sich die Temperaturen nicht wirklich freundlich zeigten: Die Nacht war klar, bei minus 6 Grad wurde ihnen rasch zu kalt. An ein Biwak in der Dunkelheit war nicht mehr zu denken. Gegen 21 Uhr schlugen sie folglich Alarm.