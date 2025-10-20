Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zuchtstopp gefordert

Zu viele verstoßene Papageien: Retter am Limit

Niederösterreich
20.10.2025 05:45
Die schwer kranke „Malou“ konnte in einer Pflegestelle zumindest noch einige Monate ein ...
Die schwer kranke „Malou“ konnte in einer Pflegestelle zumindest noch einige Monate ein artgerechtes Leben führen, ehe sie starb.(Bild: ÖTV)

Sie werden alt, sind laut, kosten Geld – und überfordern daher häufig ihre Besitzer. Die Folgen unerwünschter exotischer Vögel bekommen dann die Auffangstationen zu spüren. Tierschützer fordern daher einen Zucht- und Verkaufsstopp!

0 Kommentare

„Papageienhaltung erfordert Fachwissen, feuchtes Raumklima, exotisches Futter und ständige Beschäftigung – artgerechte Haltung ist privat kaum möglich“, weiß Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege am Assisi-Hof in Stockerau in Niederösterreich. Wie viele andere Auffangstationen ist auch sein Team längst völlig am Limit. Doch immer wieder werden neue Vögel abgegeben. Oder ausgesetzt gefunden.

Drama um „Malou“
Wie „Malou“. Die Edelpapageien-Dame wurde wie ein Wanderpokal weitergereicht, ehe sie verstoßen in einem Müllraum landete. Aufgrund einer unheilbaren Virusinfektion verlor sie fast alle Federn – und trotz liebevoller Fürsorge auf einem Pflegeplatz des Assisi-Hofs nach wenigen Monaten auch ihr Leben.

60 Jahre, laut, aktiv
„Papageien können bis zu 60 Jahre alt werden, sind bis ins hohe Alter laut, fordernd und unermüdlich aktiv – eine tägliche Herausforderung, die viele Halter mit der Zeit überfordert“, erklärt Kofler. Dazu kommt, dass zahlreiche der exotischen Tiere ihre Besitzer überleben. Die Folge all dieser Faktoren: Abgaben und Notfälle nehmen zu.

Haben Papageien zu wenig Platz, werden sie häufig krank und kosten damit zusätzlich Geld.
Haben Papageien zu wenig Platz, werden sie häufig krank und kosten damit zusätzlich Geld.(Bild: ÖTV)

„Das kann eine Wohnung nicht bieten“
Hinzu kommt: Eine Einzelhaltung ist für Papageien, die in Schwärmen leben, in Österreich streng verboten, kommt aber dennoch immer wieder vor. Ein weiteres fast unlösbares Problem: Sie brauchen viel Platz. „Eine Voliere muss ausreichend Platz zum Fliegen bieten, stabiles Spielzeug enthalten, feste Sitzplätze haben und einen hygienisch unbedenklichen Boden aufweisen – all das kann eine Wohnung nicht bieten“, so Kofler. Erhalten Papageien zu wenig Zuneigung, werden sie zudem meist krank. Teure Tierarztkosten sind die Folge und ein weiterer Grund einer vorzeitigen Trennung.

Adoption statt Kauf
Der Österreichische Tierschutzverein, der auch den Assisi-Hof betreibt, fordert daher einen Zucht- und Verkaufsstopp. „Wer Papageien will, soll sie adoptieren, statt sie neu zu kaufen!“, fordert Kofler.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
95.803 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
88.965 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
81.546 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf