Zu viele verstoßene Papageien: Retter am Limit

„Das kann eine Wohnung nicht bieten“

Hinzu kommt: Eine Einzelhaltung ist für Papageien, die in Schwärmen leben, in Österreich streng verboten, kommt aber dennoch immer wieder vor. Ein weiteres fast unlösbares Problem: Sie brauchen viel Platz. „Eine Voliere muss ausreichend Platz zum Fliegen bieten, stabiles Spielzeug enthalten, feste Sitzplätze haben und einen hygienisch unbedenklichen Boden aufweisen – all das kann eine Wohnung nicht bieten“, so Kofler. Erhalten Papageien zu wenig Zuneigung, werden sie zudem meist krank. Teure Tierarztkosten sind die Folge und ein weiterer Grund einer vorzeitigen Trennung.