Peilstein im WM-Fieber: Das Beste kam zum Schluss

Zum letzten Mal ging die Central European Rally in Deutschland, Tschechien und Oberösterreich als WM-Lauf über Bühne. Das große Finale der CER stieg dabei vor 6000 Fans im 1562-Einwohner-Dorf Peilstein im Mühlviertel. Ein krönender Abschluss, den es auch im WM-Titelkampf geben wird.
Quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurde doch noch die zuvor vergessene Genehmigung für den Tanklastwagen der Rallye-WM von der dafür zuständigen Behörde organisiert und somit auch die Austragung der Central European Rally in Oberösterreich gesichert.
