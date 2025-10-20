Wiener Arbeitsmarkt im massiven Ungleichgewicht

Viele Zuwanderer in Wien

Doch viele bleiben lieber, wo sie sind. Wien zieht weiter Zuwanderer an – drei Viertel aller Flüchtlinge leben hier. Doch oft fehlen Ausbildung und Deutschkenntnisse. AMS-Chef Johannes Kopf mahnt: „Wir müssen die Potenziale jener Ausländer nützen, die wir nicht gerufen haben, die aber da sind.“ So entsteht ein gefährliches Ungleichgewicht: Ein Arbeitsmarkt zwischen Stillstand und Überforderung. Mit der Reform der Mindestsicherung wird sich zeigen, wie viele Arbeitslose in Wien nicht arbeiten können oder gar wollen.