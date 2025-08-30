Vorteilswelt
„Sogar im Schulbuch“

Athen und Ankara streiten wegen Landkarte

Außenpolitik
30.08.2025 12:07
Der türkische Außenminister Hakan Fidan
Der türkische Außenminister Hakan Fidan(Bild: AFP/HANDOUT)

Die Außenminister Griechenlands und der Türkei liefern sich derzeit einen verbalen Schlagabtausch nach dem anderen. Hakan Fidan warf griechischen Politikerinnen und Politikern vor, „anititürkische Gefühle und Propaganda“ zu schüren. Griechenland definiere sich über die Türkei.

Griechenland leide keineswegs unter Angstsyndromen, reagierte der griechische Außenminister Giorgos Gerapetritis. Man akzeptiere keine Anweisungen „von irgendjemandem“. Zuvor hatte der türkische Außenminister Giorgos Gerapetritis gesagt, dass griechische Politikerinnen und Politiker Konflikte mit der Türkei herbeireden würden, um von der eigentlichen Thematik abzulenken. „In der Innenpolitik Griechenlands stehen Themen, die die Türkei betreffen, immer im Vordergrund“, sagte der Parteikollege von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Diese „billige Politik“ sei „gefährlich für die bilateralen Beziehungen“.

Die Regierungen der Türkei und Griechenlands haben auch darüber hinaus mehrere Streitpunkte, etwa Erdgas- und Kohlenwasserstoffvorkommen, die im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis gefunden wurden. Athen, aber auch die zypriotische Regierung, sind mit den Ansprüchen der Türkei auf Bohrrechte in der Region nicht einverstanden.

Griechenlands Außenminister Giorgos Gerapetritis
Griechenlands Außenminister Giorgos Gerapetritis(Bild: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU)

„Karte der Blauen Heimat“
Ein weiterer Punkt ist die sogenannte „Karte der Blauen Heimat“. Auf dieser beansprucht die Türkei Meeresgebiete vom Fluss Evros bis südlich der Dodekanes-Inseln, wodurch die Ägäis praktisch in zwei Teile geteilt werden würde. Sie sei sogar in Schulbüchern abgebildet, kritisiert die griechische Regierung.

Es handelt sich um eine auch in Armeekreisen gängige Landkarte, die grundsätzlich ein als „Mavi Vatan“ („Blaue Heimat“) ausgewiesenes türkisches Hoheitsgebiet zeige, welches auch die griechischen Ägäis-Inseln Limnos, Lesbos, Chios sowie den Osten Kretas umfasst, heißt es in griechischen Medienberichten. Das Original hängt demnach in der Militäruniversität in Istanbul. Die Gebietsansprüche auf der Karte seien ausgeweitet worden. 

Lesen Sie auch:
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan
Zypern-Frage
Erdogan hofft auf Hilfe von „Freund“ Trump
02.05.2025
Diplomatische Eiszeit
Türkei vs. Griechenland: Treffen endet in Eklat
16.04.2021

Gerapetritis und Fidan hatten sich in der Vergangenheit zwar mehrmals getroffen, aber nicht angenähert. Die Konfliktthemen müssten erneut diskutiert werden, sagten die beiden Minister im November 2024.

„Sogar im Schulbuch“
Athen und Ankara streiten wegen Landkarte
