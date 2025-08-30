Athen und Ankara streiten wegen Landkarte

Griechenland leide keineswegs unter Angstsyndromen, reagierte der griechische Außenminister Giorgos Gerapetritis. Man akzeptiere keine Anweisungen „von irgendjemandem“. Zuvor hatte der türkische Außenminister Giorgos Gerapetritis gesagt, dass griechische Politikerinnen und Politiker Konflikte mit der Türkei herbeireden würden, um von der eigentlichen Thematik abzulenken. „In der Innenpolitik Griechenlands stehen Themen, die die Türkei betreffen, immer im Vordergrund“, sagte der Parteikollege von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Diese „billige Politik“ sei „gefährlich für die bilateralen Beziehungen“.