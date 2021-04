Türkei vs. Griechenland: Treffen endet in Eklat

„Krieg“ zwischen Ministern

Der offene Disput sorgte auch bei Experten für erstaunte Reaktionen. „Skandal von Dendias“, schrieb etwa die regierungsnahe türkische Zeitung Milliyet kurz nach dem Treffen von Nikos Dendias und seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu am Donnerstagabend in Ankara. Die konservative Athener Zeitung „Political“ sah gar „Krieg zwischen Dendias und Cavusoglu in der Luft“.