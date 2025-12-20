Finanzcausa: Republik zu Schadenersatz verurteilt

Im Zusammenhang mit der Grazer FPÖ-Finanzcausa ist die Republik am Zivillandesgericht Graz erstinstanzlich zu einer Schadenersatzzahlung von 3.600 Euro verurteilt worden. Der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG), der im Strafverfahren der Staatsanwaltschaft Klagenfurt vorübergehend als Privatbeteiligter ausgeschlossen worden war, wollte 12.000 Euro. Die ermittelnde Staatsanwältin erkannte den Opferstatus und somit auch die Akteneinsicht aber ab. Zu Unrecht, wie sich nun herausgestellt hat – wie auch Gerichtssprecher Thomas Hayn bestätigt.