Yannick Mayr: „Sind nur schwer zu schlagen“

In der vergangenen Saison verpasste der Salzburger den großen Coup und unterlag auf Schalke dem späteren Meister Rhein Fire aus Deutschland. „Eine ordentliche Portion Extramotivation!“

Mayr-Zukunft entscheidet sich im Herbst

Apropos Deutschland: Ein Wechsel des 29-Jährigen ist in der kommenden Saison durchaus möglich. Ein Verbleib in Wien scheint derzeit jedoch wahrscheinlicher. „Im Oktober entscheidet sich, wohin es für mich geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, in Wien zu bleiben. Aktuell sieht es ganz gut aus.“