Jagd nach ELF-Titel

Yannick Mayr: „Sind nur schwer zu schlagen“

Salzburg: Sport-Nachrichten
29.08.2025 19:30
Brennt auf die ELF-Play-offs! Vienna Vikings-Spieler Yannick Mayr.
Brennt auf die ELF-Play-offs! Vienna Vikings-Spieler Yannick Mayr.

Das Ei wird heiß! In der European League of Football (ELF) starten morgen die Play-offs. Während die Stuttgart Surge auf die Munich Ravens treffen, spielen die beiden Salzburger Noah Toure und Yannick Mayr mit den Vienna Vikings gegen den neuen Klub Nordic Storm.

Die Hauptstädter gehen zwar als Favorit in das Duell auf der Hohen Warte, sind aber gewarnt. „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, weil sie eine wirklich starke Saison gespielt haben“, so Mayr im Gespräch mit der „Krone“. Dennoch wolle man sich auf das eigene Spiel konzentrieren. „Es wird darum gehen, dass wir unser Vikings-Football auf den Platz bringen. Dann sind wir nur schwer zu schlagen“, fügte er hinzu.

Im Oktober entscheidet sich, wohin es für mich geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, in Wien zu bleiben. Aktuell sieht es ganz gut aus

Yannick Mayr, Vienna Vikings

In der vergangenen Saison verpasste der Salzburger den großen Coup und unterlag auf Schalke dem späteren Meister Rhein Fire aus Deutschland. „Eine ordentliche Portion Extramotivation!“

Mayr-Zukunft entscheidet sich im Herbst
Apropos Deutschland: Ein Wechsel des 29-Jährigen ist in der kommenden Saison durchaus möglich. Ein Verbleib in Wien scheint derzeit jedoch wahrscheinlicher. „Im Oktober entscheidet sich, wohin es für mich geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, in Wien zu bleiben. Aktuell sieht es ganz gut aus.“

Mathias Funk
