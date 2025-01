Warum Tipico die Wett-Kette Admiral kauft

Diese sind auch notwendig, da Tipico seinerseits mit etwa 50 Prozent Marktanteil Nummer eins bei Sportwetten in Deutschland ist. Dort und bei uns betreibt man zusammen rund 1300 Wettshops. Glücksspiele bietet Tipico über eine Lizenz aus Malta an. Insgesamt ist die seit einigen Jahren dem Investmentfonds CVC gehörende Gruppe in sieben Ländern tätig. Nun will man die führende Rolle im deutschsprachigen Raum ausbauen und die Stellung in Österreich stärken, freut sich Tipico-Vorstandschef Axel Hefer über den Coup. Offen ist noch, ob alle Admiral-Filialen sowie der Name bleiben werden.