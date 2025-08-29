USA verweigern Prüfung ihrer Menschenrechtslage

Bürgerrechtler: Gefährlicher Präzedenzfall

Der Sprecher des UNO-Gremiums, Pascal Sim, erklärte gegenüber AFP, dass der Menschenrechtsrat „seit der Einführung der UPR im Jahr 2008 gelegentlich Anträge von Staaten auf Verschiebung ihrer Überprüfungen erhalten“ habe. Die Überprüfung der Menschenrechtslage in Haiti, Sudan und der Ukraine sei beispielsweise aufgrund verschiedener nationaler Krisen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschoben worden. Im Zuge seines Rückzugs aus dem Rat im Jahr 2013 hatte Israel damals als bisher einziges Land die turnusmäßige Besprechung seiner Menschenrechtsbilanz verweigert – nahm letzten Endes jedoch an einer verschobenen Überprüfung teil.