PayPal will Händler nach Panne schnell auszahlen

Lastschrift über eine Milliarde Euro

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur überschritt eine einzige betrügerische Lastschrift allein die Schwelle von einer Milliarde Euro. Andere Lastschriften seien im dreistelligen Millionenbereich gelegen. Wegen dieser absurd hohen Summen seien die betrügerischen Einzugsversuche den Banken auch schnell aufgefallen. „Wer stellt schon eine Lastschrift in diesen Größenordnungen aus?“, sagte ein Branchen-Insider. Von dem Vorfall seien vor allem die Händler betroffen gewesen, die wegen der Blockade der Banken nicht oder nur mit Verzögerung an ihr Geld kommen.