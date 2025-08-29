Finanzministerium warnt vor betrügerischen Mails

In den fingierten Schreiben weisen die Betrüger demnach auf eine vermeintliche Betriebsprüfung hin, welche am 15. September beginnen soll. Zudem wird gebeten, einen E-Mail-Anhang zu öffnen. Dies sollte auf keinen Fall gemacht werden, mahnt das Finanzamt zur Vorsicht. Andernfalls würden Nutzer auf eine gefälschte Phishing-Website weitergeleitet und Schadsoftware erhalten.